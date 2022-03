Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha depositato una serie di brevetti che suggeriscono che l'azienda sta esaminando la tecnologia Force Touch di prossima generazione che potrebbe apparire nei futuri modelli di Apple Watch , AirPods o iPhone.

I brevetti depositati presso l'US Patent & Trademark Office sono stati scoperti da PatentlyApple ( tramite 9to5Mac ) e si riferiscono a sensori di forza-pressione e ai loro vari usi in diversi dispositivi Apple.

Uno dei brevetti discute l'uso di sensori di forza in "dispositivi con fattore di forma ridotto", che presumibilmente si riferirebbero a prodotti come Apple Watch e AirPods . Il brevetto mostra un Apple Watch con un pulsante laterale sensibile alla pressione, che potrebbe consentire più funzionalità su un modello futuro come la Serie 8 , senza aggiungere pulsanti fisici extra.

C'è anche un altro brevetto che si riferisce ai sensori di pressione nelle bande intelligenti, consentendo loro di rilevare la pressione sanguigna e la velocità delle onde del polso. Si dice da tempo che i futuri modelli di Apple Watch offriranno di più in termini di funzionalità per la salute come il monitoraggio della pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue, anche se non è chiaro quanto lontano sarà in futuro.

Un altro dei brevetti ha presentato come i sensori di pressione del fluido microelettromeccanici potrebbero essere utilizzati all'interno del trackpad del MacBook o sotto il display dell'iPhone per "rilevare con precisione cambiamenti di forza piccoli o graduali".

Questo è simile a ciò che offriva 3D Touch , che da allora è stato sostituito da Haptic Touch negli iPhone. La tecnologia 3D Touch ha consentito leggermente più funzionalità come Peek e Pop, sebbene fosse più complicato da implementare rispetto a Haptic Touch. Forse la nuova tecnologia menzionata nel brevetto consentirà le stesse funzionalità di 3D Touch ma tramite una consegna più semplice.

Tieni presente che il deposito di un brevetto non è una garanzia per il lancio di una funzionalità, quindi non essere troppo eccitato per il momento. Tuttavia, uno o più pulsanti sensibili alla pressione sull'Apple Watch avrebbero senso.

