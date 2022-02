Come vedere il riepilogo settimanale precedente su Apple Watch e iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple Watch è eccellente per una serie di motivi, uno dei quali è il monitoraggio della forma fisica e dell'attività . Come forse avrai scoperto, Apple Watch offre un riepilogo settimanale che ti fornisce vari totali per la settimana, come chilocalorie, passi, distanza, voli saliti e tempo attivo. È un conteggio progressivo per l'intera settimana e lunedì si aggiorna.

La cosa un po' fastidiosa, tuttavia, è che una volta che si aggiorna, non puoi più vedere quel riepilogo dettagliato sul tuo orologio . Tuttavia, puoi vedere le informazioni altrove e tornare indietro nelle settimane precedenti per vedere come stai migliorando. Ecco come.

Se non hai idea di cosa stiamo parlando quando si tratta del tuo Riepilogo settimanale in primo luogo, allora questa sezione è per te. Per visualizzare il riepilogo settimanale e il totale parziale delle varie metriche offerte, procedi nel seguente modo:

Tocca gli anelli di attività sul tuo Apple Watch Assicurati di essere nella schermata Attività e non Condivisione o Premi Scorri verso il basso oltre gli anelli e i grafici fino alla parte inferiore dello schermo Vedrai Riepilogo settimanale sopra Modifica obiettivi Tocca Riepilogo settimanale e vedrai tutti i totali delle metriche mentre scorri

Non è possibile scorrere i precedenti riepiloghi settimanali sull'Apple Watch. Una volta trascorso il lunedì, il riepilogo settimanale si aggiorna a quella settimana e basta. Penseresti che potresti semplicemente scorrere verso destra o sinistra sul Riepilogo settimanale per la settimana precedente sul tuo orologio, ma purtroppo non è così.

Tuttavia, è possibile visualizzare i dati in vari punti nell'app Salute sul tuo iPhone . Anche se non esiste una specifica sezione Riepilogo settimanale che offre tutte le metriche presenti nel Riepilogo settimanale di Apple Watch in un unico posto, ci sono modi per vedere i dati in modo da poter capire se stai migliorando o rallentando, a seconda della metrica siete interessati a.

Apri l'app Salute sul tuo iPhone Tocca la scheda Sfoglia nell'angolo in basso a destra Tocca Attività In alto, tocca la "W" Vedrai quindi un riepilogo dei tuoi risultati di Move, Exercise e Stand. Scorri da sinistra a destra per vedere le settimane precedenti.

Se è una delle altre metriche che ti interessano, ad esempio i tuoi passi medi.

Apri l'app Salute sul tuo iPhone Tocca la scheda Sfoglia nell'angolo in basso a destra Tocca Passi (o l'altra metrica che vuoi vedere) Tocca "Mostra tutto" accanto alla scheda In evidenza Scorri gli In evidenza per visualizzare informazioni come i tuoi passi medi per la settimana, il mese o l'anno

Puoi ripetere i passaggi da 1 a 5 sopra per ogni metrica per la quale desideri visualizzare i dati della settimana precedente. Come con gli anelli di attività, puoi anche toccare la "W" nella parte superiore dello schermo per la metrica che hai scelto e puoi passare da una settimana all'altra.

Scritto da Britta O'Boyle.