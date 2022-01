Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Per un po' si dice che un futuro Apple Watch arriverà con alcuni nuovi fantasiosi sensori di salute, in particolare uno in grado di rilevare letture passive dei livelli di zucchero nel sangue di un utente. Sfortunatamente, ora sembra che la funzionalità sia ancora lontana.

Mark Gurman di Bloomberg, che ha un ottimo track record quando si tratta di riportare i piani di Apple, ha affrontato le voci su un sensore di glucosio nella sua ultima newsletter Power On (tramite Apple Insider ). A quanto pare, l'Apple Watch Series 8 non riceverà un sensore di glucosio o altre funzionalità avanzate di monitoraggio della salute. Peggio ancora, un sensore di glucosio potrebbe non arrivare su nessun futuro modello di Apple Watch negli anni a venire.

"Non sarei sorpreso se il monitoraggio del glucosio non arrivasse fino alla seconda metà del decennio", ha detto Gurman.

Per essere chiari, un sensore di glucosio consentirebbe agli utenti di Apple Watch di agire immediatamente quando la loro glicemia scende o aumenta. È una funzionalità hardware che sarebbe straordinariamente utile per i diabetici o altre persone che hanno bisogno di gestire i livelli di zucchero nel sangue. Sebbene siano disponibili test a domicilio, implicano l'uso di un ago per prelevare il sangue per l'analisi di un monitor del glucosio. Ma l'Apple Watch non richiederebbe un campione di sangue.

Apple watchOS 7: esplorate tutte le nuove funzionalità chiave di Apple Watch Di Maggie Tillman · 17 settembre 2020 Tutti i dettagli sulla prossima versione del sistema operativo di Apple Watch, watchOS 7.

O almeno questo è ciò che il rumor mill ha suggerito : Apple sta lavorando su un sensore non invasivo in grado di rilevare livelli di zucchero nel sangue bassi e alti. Ma per ora sono solo speculazioni. Apple, ovviamente, non conferma o annuncia le funzionalità finché non è pronta per avviare un dispositivo funzionante.

Per quanto riguarda le altre funzionalità di monitoraggio della salute che dovrebbero arrivare su Apple Watch, Gurman ha dichiarato: "La temperatura corporea era nella tabella di marcia di quest'anno, ma le chiacchiere al riguardo sono recentemente diminuite". Non sono tutte cattive notizie da Gurman, però. In una recente newsletter, ha affermato che possiamo aspettarci tre modelli per il prossimo Apple Watch: l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch SE 2 e un robusto Apple Watch.

Dai un'occhiata alla raccolta di voci di Apple Watch Series 8 di Pocket-lint di seguito:

Scritto da Maggie Tillman.