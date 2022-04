Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il prossimo smartwatch di Apple non apparirà fino alla fine del 2022, probabilmente insieme alla gamma iPhone 14, ma questo non significa che non possiamo speculare su ciò che ci piacerebbe vedere apparire.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sull'Apple Watch Series 8, insieme alla nostra lista dei desideri.

Probabilmente Apple Watch Series 8

A differenza dell'iPhone, Apple non ha pasticciato con la struttura dei nomi dei Watch. Da quando l'originale è stato seguito dall'Apple Watch Series 1, l'azienda ha usato numeri sequenziali ogni anno.

È quindi molto probabile che l'orologio del 2022 si chiamerà Apple Watch Series 8, succedendo all'Apple Watch Series 7 del 2021. Abbiamo visto il lancio del Watch SE nel 2020, ma non c'è stato un seguito nel 2021, quindi potrebbe essere che vediamo anche un successore dello smartwatch di fascia media.

Lo smartphone di fascia media iPhone SE ha avuto un aggiornamento nel marzo 2022 nell'iPhone SE (2022), ma non c'era alcun segno di un aggiornamento di Watch SE all'evento. Si è anche parlato di un Watch mirato agli sport estremi, quindi potrebbe essere che vediamo tre modelli di Apple Watch nel 2022 più tardi quest'anno.

Il nuovo orologio, o i nuovi orologi, eseguiranno senza dubbio watchOS 9 di Apple, che sarà probabilmente presentato in anteprima durante la conferenza degli sviluppatori di Apple che normalmente si svolge a giugno.

Settembre 2022

Probabilmente da $399/£379

Apple tiene tipicamente il suo evento di lancio dell'iPhone a settembre di ogni anno e la prossima iterazione dell'orologio è normalmente annunciata allo stesso tempo.

Per il 2021, la gamma iPhone 13 e l'Apple Watch Series 7 sono stati annunciati in un evento il 14 settembre. Mentre il 2020 non ha seguito il percorso "normale", l'Apple Watch Series 6 e il Watch SE sono stati rivelati prima della serie iPhone 12 il 15 settembre 2020, quindi settembre è tipicamente il mese del diario.

Sulla base degli anni precedenti, ci basiamo sul 13 settembre 2022, ma per ora lo mettiamo a matita molto leggera. Ci vorrà un po' di tempo prima di saperlo anche noi, con gli inviti che difficilmente appariranno prima dell'inizio di settembre 2022.

In termini di prezzo, l'Apple Watch Series 7 parte da $399/£379. Ci aspettiamo lo stesso prezzo per la Serie 8.

Design a bordo piatto?

Tre dimensioni?

L'Apple Watch Series 4 ha fatto alcuni grandi cambiamenti di design in termini di display e la Series 5, Series 6 e Watch SE adottano lo stesso design. Lo stile generale e la forma rimangono gli stessi del Watch originale, ma offrono molto più schermo in dimensioni simili. La Serie 7 ha aumentato di nuovo le dimensioni dello schermo, e le opzioni di involucro sono cambiate da 40mm e 44mm a 41mm e 45mm, anche se il design generale non è cambiato.

Potrebbe quindi essere che la Serie 8 offra alcuni grandi cambiamenti di design - come i bordi piatti di cui si parlava per la Serie 7 che non sono mai apparsi, e forse una terza opzione di dimensioni come le voci hanno suggerito.

I bordi piatti metterebbero l'Apple Watch in linea con altri dispositivi Apple, come la serie iPhone 13, il nuovo iMac e gli iPad più costosi. L'Apple Watch ha avuto lo stesso fattore di forma da quando è stato introdotto per la prima volta, ma i bordi piatti gli permetterebbero di mantenere questo, pur offrendo una rinfrescata. Ci sono state anche voci che riguardano un pulsante laterale sensibile alla pressione.

Focus sul fitness - caratteristiche più avanzate

Migliore tracciamento del sonno

Durata della batteria migliorata

Cinghie intelligenti

Ci aspetteremmo più funzioni di salute e fitness, forse affrontando artisti del calibro di Garmin con più funzioni di corsa, per esempio. Garmin fa anche un ottimo lavoro nel permettere agli utenti di condividere le loro corse o attività, quindi non saremmo sorpresi di vedere Apple prendere una foglia da questo libro. Ci piacerebbe vedere qualcosa come il Body Battery di Garmin arrivare anche sull'Apple Watch, ma non pensiamo che accadrà per la Serie 8, anche se le voci suggeriscono grandi miglioramenti al lato attività delle cose.

Vorremmo anche vedere miglioramenti alla batteria per eguagliare altri smartwatch sul mercato, come il Samsung Galaxy Watch 4 e ci piacerebbe anche vedere un tracking del sonno più avanzato sulla Serie 8, così come le capacità di roaming. Apple ha rivelato il monitoraggio del sonno come parte di watchOS 7, il che significa che è disponibile anche sui vecchi Apple Watch, ma non è così dettagliato come alcuni altri dispositivi sul mercato. Forse qualche hardware in più sulla Serie 8 potrebbe metterlo lassù con quelli di Fitbit e Garmin.

Altre possibilità potrebbero includere cose come cinturini intelligenti, supporto di terze parti per le watch faces, una fotocamera e Face ID o un sensore di impronte digitali sotto il display, anche se sospettiamo che quest'ultimo sia un pio desiderio piuttosto che un'aggiunta plausibile, soprattutto a causa della mancanza di spazio per i sensori.

Si parla di un sensore di temperatura corporea per la Serie 8 e si parla anche di altri sensori, come la pressione sanguigna, anche se si dice che dovremo aspettare ancora un po' per alcuni di essi.

Ecco tutte le voci e le notizie finora, che circondano i futuri Apple Watch.

Bloomberg ha detto che Apple sta ancora lavorando su un monitor della pressione sanguigna per l'Apple Watch, così come un sensore di temperatura corporea.

Apple ha depositato una serie di brevetti che suggeriscono che l'azienda sta guardando la tecnologia Force Touch di prossima generazione che potrebbe apparire nei futuri modelli di Apple Watch, AirPods o iPhone.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che ci potrebbero essere tre modelli di Apple Watch da lanciare nel 2022, con nuovi chip su tutta la linea e un sensore di temperatura corporea sulla Serie 8.

Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che un sensore di glucosio potrebbe non apparire sull'Apple Watch per gli anni a venire, nonostante le voci che suggeriscono che potrebbe apparire sulla Serie 8.

IlWall Street Journal ha riferito che si pensa che Apple stia sviluppando una nuova funzione per l'iPhone e l'Apple Watch che può dire se sei stato in un incidente d'auto e comporre automaticamente i servizi di emergenza per te.

Secondoil rinomato analista di display Ross Young, Apple sta progettando di sviluppare un terzo modello di Apple Watch ancora più grande della sua attuale offerta di 45mm per il Watch Series 8.

Non essere sorpreso se ci saranno 3 dimensioni l'anno prossimo ... - Ross Young (@DSCCRoss) 12 ottobre 2021

L'utente Twitter @MajinBuOfficial ha twittato alcune immagini di quello che si diceva essere un clone del nuovo Apple Watch Series 7 nel mondo reale, mostrando un design dal bordo più piatto, supportando le voci precedenti di un cambiamento di design. Potrebbe invece accadere per la Serie 8?

91Mobiles ha pubblicato alcuni rendering dell'Apple Watch Series 7 che supportavano l'idea di un design a bordi squadrati per il prossimo smartwatch. Naturalmente, questo non è successo per la Serie 7, ma è ancora una possibilità per la Serie 8.

Illeaker Jon Prosser ha affermato che l'Apple Warch Series 7 sarebbe arrivato con un redesign e una nuova opzione di colore verde. La Serie 7 è arrivata con un nuovo colore verde, ma non con un redesign. Forse la Serie 8 adotterà questo look?

Un'importante caratteristica in arrivo sull'Apple Watch potrebbe essere stata rivelata in un deposito SEC per la startup britannica Rockley Photonics.

Rockley Photonics progetta sensori per monitorare il sangue di una persona usando la luce infrarossa. I sensori potrebbero essere utilizzati per il monitoraggio del glucosio nel sangue e dei livelli di alcol.

Un rapporto di Bloomberg ha suggerito che Apple sta considerando il lancio di un nuovo modello di Apple Watch progettato per gli atleti, gli escursionisti e coloro che userebbero lo smartwatch in ambienti estremi. Si diceva che sarebbe stato lanciato nel 2021 o 2022 e forse avrebbe offerto una cassa gommata. Con nessun segno nel 2021, tutti gli occhi sono puntati sul 2022.

MacRumours ha riferito che Apple potrebbe essere alla ricerca di una potenziale "riprogettazione dell'Apple Watch, tra cui un quadrante arrotondato, un display flessibile avvolgente e cinturini personalizzabili digitalmente". Il rapporto è arrivato dopo la scoperta di un nuovo deposito di brevetto.

Illeaker Max Weinbach ha dissipato le voci secondo cui l'Apple Watch Series 7 sarebbe dotato di monitoraggio del glucosio. Era una caratteristica precedentemente riportata, ma Weinbach ha affermato che non è ancora in arrivo, quindi forse è destinata alla Serie 8?

Un brevetto è stato depositato da Apple per un sensore di luce sul retro del suo Watch che farebbe brillare la luce sul polso dell'utente e genererebbe un'immagine di campo della zona.

L'immagine sarebbe caratterizzata da vene del tuo braccio e dovrebbe essere unica come un'impronta digitale, permettendo all'Apple Watch di riconoscere chi ha messo l'Apple Watch e sbloccarlo di conseguenza.

9to5 ha riferito che l'analista Ming-Chi Kuo ha affermato che un nuovo design di Apple Watch arriverà al più presto nel 2021. Il rapporto ha detto che Kuo ipotizza che un "cambiamento significativo nel design del fattore di forma sarebbe arrivato con nuovi modelli di Apple Watch nel 2H21 al più presto".

MacRumours ha riferito che Apple era in trattative con i produttori di display taiwanesi per utilizzare display microLED nei suoi prodotti nel 2020. Non l'abbiamo visto nel Watch Series 7, ma forse questo è qualcosa che vedremo nel Watch Series 8.

Una delle cose più caratteristiche dell'Apple Watch è la corona digitale. Un rumour del febbraio 2020 suggeriva che potrebbe avere alcune nuove caratteristiche per renderla sensibile al tocco o alla luce. Certamente Apple vorrebbe che la corona diventasse più sensibile attraverso questi metodi, non meno. Questi sono stati individuati grazie a un rilascio di brevetto.

"La corona può includere una caratteristica di direzione della luce configurata per dirigere, sull'elemento di rilevamento dell'immagine, un'immagine di un oggetto in contatto con la superficie di imaging" dice il deposito. La corona potrebbe potenzialmente rilevare il movimento del dito mentre si ruota o si tocca la corona.

Apple Insider suggerisce che questo potrebbe significare che la corona digitale ha meno ingombro fisico, quindi, facendo spazio all'interno dell'orologio per altri componenti.

Un brevetto avvistato da Patently Apple mostra che la corona digitale dell'Apple Watch viene sostituita da un lettore ottico di impronte digitali che potrebbe riconoscere i gesti, come se si dovesse ruotare la corona virtuale.

Al momento pensiamo che sia improbabile che Apple rimuova la Digital Crown perché è una delle caratteristiche più distintive dell'orologio. Ma questo potrebbe accadere in una futura versione dell'Apple Watch piuttosto che essere per la Serie 8, ovviamente.

Apple ha depositato un brevetto che trasforma lo schermo dell'Apple Watch in un sensore Touch ID. Il brevetto nota che "il display può fornire un'immagine o un'uscita video per il corpo dell'orologio 100. Il display può anche fornire una superficie di input per uno o più dispositivi di input come un dispositivo di rilevamento tattile, un dispositivo di rilevamento della forza, un dispositivo di rilevamento della temperatura e/o un sensore di impronte digitali".

Mentre ora stiamo vedendo un sacco di telefoni con lettori di impronte digitali sotto il display, questa mossa richiederebbe un bel passo avanti nella tecnologia a causa delle dimensioni ridotte dell'orologio.

L'analista Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple introdurrà un sensore di impronte digitali ultrasonico nel display dell'iPhone del 2021 - cosa che non è accaduta, ma ha anche detto che la tecnologia potrebbe essere utilizzata anche in un nuovo Apple Watch.

Attualmente, l'Apple Watch non ha sicurezza biometrica, ma un sensore di impronte digitali in-display gli permetterebbe di offrirne alcuni, senza cambiare il design.

Fast Company ha riferito che Apple ha assunto numerosi clinici e ingegneri per lavorare sulle funzioni di salute per l'Apple Watch, che si dice includano la pressione sanguigna, la glicemia o la gestione del diabete e il monitoraggio del sonno o la scienza. Dato che queste non sono apparse sulla Serie 7, forse sono destinate alla Serie 8?

Un brevetto per la tecnologia dello schermo circolare è stato approvato, dopo essere stato originariamente depositato nel gennaio 2016. Il deposito menzionava l'usura del polso, portando alcuni a supporre che un Apple Watch circolare fosse in arrivo.

