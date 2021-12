Come controllare lossigeno nel sangue su Apple Watch

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L Apple Watch Series 6 e l Apple Watch Series 7 dispongono entrambi di un pulsossimetro che consente loro di misurare in modo non invasivo la percentuale di ossigeno trasportata dai globuli rossi dai polmoni al resto del corpo, dandoti unindicazione del tuo generale Salute.

È comunemente indicato come livelli di ossigeno nel sangue o SpO2 e i livelli tipici di ossigeno nel sangue sono tra il 95 percento e il 100 percento per la maggior parte delle persone, anche se non tutte.

Puoi leggere di più su come funziona il monitoraggio dellossigeno nel sangue nella nostra funzione separata, ma se hai un Apple Watch Series 6 o Series 7 e vuoi sapere come ottenere una misurazione istantanea del livello di ossigeno nel sangue e come configurarlo e come trovare letture precedenti, sei nel posto giusto.

Dovrai assicurarti di avere più di 18 anni, di avere lApple Watch Series 6 o lApple Watch Series 7, di trovarti in un paese compatibile (vedi la parte inferiore di questa funzione) e di avere un iPhone 6S o successivo.

Dovrai anche assicurarti di aver configurato lapp Blood Oxygen: puoi leggere la sezione più in basso su questa funzione se non lhai ancora configurata.

Se selezioni tutti i requisiti di cui sopra, segui questi passaggi per eseguire una misurazione dellossigeno nel sangue:

Assicurati che il tuo Apple Watch stia comodamente al polso Premi la corona digitale per aprire lelenco delle app o visualizzarle Apri lapp Blood Oxygen (cerchio rosso e blu) Appoggia il braccio su un tavolo o sulle ginocchia e assicurati di rimanere fermo e che il quadrante dellApple Watch sia rivolto verso lalto Tocca Avvia Resta fermo per 15 secondi I risultati appariranno sullo schermo dopo 15 secondi Tocca Fatto

Tutte le misurazioni dellossigeno nel sangue effettuate da Apple Watch Series 6 e Series 7, sia su richiesta che in background, vengono visualizzate nellapp Salute su iPhone.

Per trovare le misurazioni dellossigeno nel sangue, procedi nel seguente modo:

Apri lapp Salute su iPhone Tocca la scheda Sfoglia Tocca Respiratorio Tocca lossigeno nel sangue Tocca Mostra più dati sullossigeno nel sangue per vedere di più

Se non hai ancora utilizzato il sensore di ossigeno nel sangue sul tuo Apple Watch , questi passaggi ti aiuteranno a ottenere la configurazione. Lapp Blood Oxygen viene installata seguendo le istruzioni di configurazione di seguito. Se lo elimini accidentalmente, puoi trovarlo nellApp Store sul tuo Apple Watch.

Apri lapp Salute sul tuo iPhone Tocca la scheda Sfoglia Tocca Respiratorio Tocca lossigeno nel sangue Tocca su Imposta ossigeno nel sangue Seguire le istruzioni

Lapp Blood Oxygen è disponibile solo in alcuni paesi e regioni. Puoi vedere lelenco completo dei paesi sul sito Web di Apple qui .