L'orologio CZ Smart di Citizen diventa ancora più intelligente più lo si indossa

(Pocket-lint) - Citizen ha annunciato una versione aggiornata del suo indossabile CZ Smart, affermando questa volta che diventerà ancora più intelligente quanto più persone lo indosseranno.

Basandosi sul precedente CZ Smart, Citizen afferma che la nuova versione è in grado di apprendere e anticipare i modelli di stanchezza e di vigilanza nel tentativo di fornire a chi lo indossa dati più utili sul proprio corpo e sul proprio benessere mentale.

Tutto ciò è stato reso possibile dall'integrazione della ricerca pionieristica dell'Ames Research Center della NASA con l'intelligenza artificiale realizzata in collaborazione con IBM. Il risultato è un'applicazione CZ Smart YouQ in grado di tenere sotto controllo la salute di chi la indossa. Citizen afferma che l'applicazione apprenderà e comprenderà anche il cronotipo di chi lo indossa, compreso il biofeedback in tempo reale. A quanto pare, è il momento in cui una persona preferisce dormire e svegliarsi.

Tutto questo per dire che questo nuovo orologio terrà traccia della stanchezza di chi lo indossa e glielo farà sapere, in modo da poter lavorare sulla costruzione di abitudini migliori per cercare di ridurre la stanchezza e aumentare la vigilanza nel tempo. La teoria è che, fornendo più dati, le persone possano prendere decisioni informate.

Per quanto riguarda l'orologio fisico, si tratta di un modello di 41 mm con schermo AMOLED da 1,3 pollici e chip Qualcomm Snapdragon Wear4100+ con 8 GB di memoria. Citizen afferma che chi lo indossa può aspettarsi più di 24 ore di durata della batteria, con una ricarica completa che richiede solo 40 minuti. È inclusa una suite completa di sensori, con giroscopio, altimetro, barometro, accelerometro, sensore di frequenza cardiaca, SP02 e sensore di luce ambientale tutti presenti e corretti.

Il prezzo parte da 350 dollari quando il nuovo CZ Smart sarà in vendita negli Stati Uniti a marzo. Purtroppo la disponibilità e i prezzi internazionali non sono ancora stati resi noti.

Scritto da Oliver Haslam.