Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli smartwatch hanno fatto molta strada da quando sono arrivati sulla scena, con alcune opzioni favolose ora disponibili che spingono questi gadget da polso ai loro limiti.

Apple ha rilasciato tre modelli solo quest'anno, Samsung ne ha prodotti due e Google si è finalmente unita alla festa degli smartwatch dopo anni di voci. Si tratta di una categoria che ha una forte concorrenza negli EE Pocket-lint Awards e che si è sviluppata seriamente nel corso degli anni.

Abbiamo assistito all'introduzione di alcune funzioni eccezionali, a miglioramenti della durata della batteria, a una ricarica più rapida e a design favolosi e di qualità.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Smartwatch dell'anno: Apple Watch Serie 8

squirrel_widget_12855336

L'Apple Watch Series 8 è uno smartwatch eccezionale e si aggiudica il titolo di miglior smartwatch del 2022. Il design non è cambiato rispetto alla Serie 7, ma ha aggiunto alcune nuove funzioni e funzionalità, tra cui il sensore della temperatura corporea.

Solo gli utenti di iPhone possono usufruire di questo dispositivo, ma offre una qualità costruttiva favolosa, un set di funzioni ricco e abbondante e funziona in perfetta armonia con il telefono, che è esattamente ciò che uno smartwatch dovrebbe fare.

Molto apprezzato: Samsung Galaxy Watch 5 Pro

squirrel_widget_12854681

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro potrebbe essere stato battuto da Apple per il titolo di miglior smartwatch del 2022, ma è comunque un'opzione fantastica, soprattutto se si considera l'ottima durata della batteria.

Questa volta sono solo gli utenti Android a poterne usufruire, ma il design è eccellente, la durata è notevole e le funzionalità sono davvero notevoli, con alcune favolose opzioni di fitness tracking.

Il migliore degli altri

Sebbene Apple si sia aggiudicata il primo premio con la Serie 8 e Samsung sia arrivata a un passo dal secondo posto con il Watch 5 Pro, non dimentichiamoci degli altri nominati, tutti davvero eccellenti quest'anno. L'Apple Watch SE (2022) merita una menzione per aver offerto un ottimo punto di ingresso nell'Apple Watch, mentre il Google Pixel Watch è uno smartwatch stellare nel suo complesso, con un'ottima offerta ed esperienza software. Anche il Samsung Galaxy Watch 5 merita una menzione per il suo bel design e la durata della batteria, mentre il Garmin Epix 2 trova il giusto equilibrio tra l'offerta di un display luminoso e colorato e la durata della batteria.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.