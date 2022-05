Amazfit lancia il suo smartwatch più resistente finora, il T-Rex 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazfit ha annunciato un nuovo arrivato nella sua linea di indossabili robusti per l'outdoor, sotto forma di T-Rex 2. L'ultimo smartwatch ha superato quindici test di resistenza di livello militare.

È dotato di navigazione GPS integrata, connettività a doppia banda e resistenza all'acqua di 10 ATM, che lo rendono un partner ideale per chi si avventura nella natura.

Inoltre, offre una durata della batteria fino a 24 giorni, cosa che la maggior parte degli smartwatch non osa sognare.

L'altimetro barometrico e la bussola aiutano ulteriormente la navigazione, mentre il fitness tracking offre più di 150 diverse modalità sportive tra cui scegliere.

Il T-Rex 2 è dotato di una nuova funzione di importazione dei percorsi, che consente di importare percorsi preselezionati e di seguirli solo con l'orologio.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, l'orologio può utilizzare il BioTracker a sei fotodiodi per monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno nel sangue e i livelli di stress 24 ore su 24, anche se immaginiamo che la durata della batteria non sarà di 24 giorni.

Le dimensioni dello schermo sono aumentate a 1,39 pollici e presenta un display AMOLED circolare simile a quello del T-Rex Pro che lo ha preceduto.

Il T-Rex 2 sarà disponibile in quattro colori ispirati alla natura e le prevendite inizieranno il 1° giugno in Italia, Germania e Francia. Sarà disponibile in altri Paesi nel corso del mese di giugno.

Se il T-Rex 2 vi sembra il vostro compagno di avventure ideale, vi costerà 229,99 euro in Europa, mentre i prezzi per le altre regioni non sono ancora stati annunciati.

Scritto da Luke Baker.