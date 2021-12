Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Louis Vuitton stia pianificando di introdurre una nuova aggiunta alla sua gamma di orologi Tambour Horizon Connected.

Secondo Gadgets and Wearables , il prossimo smartwatch di Louis Vuitton sta per essere lanciato. Chiamato Tambour Horizon Light Up, lorologio di lusso secondo quanto riferito presenta un set di 24 luci a LED e viene fornito con un proprio sistema operativo personalizzato, anziché Wear OS. Una curiosità su quel sistema operativo proprietario: è "creato per iPhone" ed è anche compatibile con Android e HarmonyOS.

A parte questo, i dettagli sono scarsi. Tutto ciò che è stato segnalato finora è che lorologio è alimentato dal processore Snapdragon 4100 di Qualcomm e contiene 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Ha un touchscreen sempre attivo costruito in vetro zaffiro curvo e visualizza uninterfaccia utente basata sullo scorrimento. Quindi, lo scorrimento fa apparire notifiche, metriche, impostazioni e una schermata "Il mio viaggio" che memorizza piani e carte dimbarco.

Secondo quanto riferito, altre funzionalità includono opzioni di quadrante personalizzabili e monitoraggio della salute di base.

Come riportato per la prima volta in Hypebeast (la pagina dellarticolo ora reindirizza), lorologio dovrebbe essere lanciato tra poche settimane, prima del CES 2022 del 7 gennaio. Pocket-lint ha contattato Louis Vuitton e la sua società madre LVMH per un commento. Riferiremo se verranno annunciati ulteriori dettagli.