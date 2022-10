Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

MUNICH (Pocket-lint) - Nell'ambito del suo grande evento di lancio a Monaco, Xiaomi ha presentato una nuova generazione di aspirapolvere robot. Si chiama Robot Vacuum X10+ e offre una serie di funzioni di alto livello che lo rendono ancora più comodo di prima.

Il nuovo X10+ è dotato di una docking station completamente automatizzata che pulisce e asciuga i tappetini dell'aspirapolvere - per evitare odori -, svuota la pattumiera e riempie il serbatoio dell'acqua utilizzato per pulire i pavimenti.

Inoltre, l'aspirapolvere è dotato di un sistema 3D per evitare gli ostacoli, che utilizza una telecamera frontale insieme ad altri sensori per rilevare eventuali ostacoli sul suo percorso e calcolare un percorso per aggirarli.

Grazie al laser a doppia linea e al sistema di navigazione LDS, il mocio è in grado di creare una mappa dettagliata e accurata della casa e di pianificare il percorso più efficace per aspirare e pulire.

Per quanto riguarda le altre specifiche e caratteristiche, sono presenti due pad rotanti per la pulizia dei pavimenti duri, con rilevamento dei tappeti per evitare di ritrovarsi con un tappeto umido.

I suddetti tappetini offrono una pulizia a pressione, per garantire che l'aspirapolvere non solo elimini la sporcizia superficiale e lo sporco, ma possa anche rimuovere le macchie più ostinate grazie all'attrito aggiunto.

Sia la pattumiera che il serbatoio dell'acqua hanno una capacità di 2,5 litri, mentre la potenza di aspirazione di 4000Pa dovrebbe garantire una rimozione efficace di polvere e detriti dalla maggior parte delle superfici.

Xiaomi non ha ancora annunciato il prezzo e la disponibilità, ma ci aspettiamo che il Robot Vacuum X10+ venga lanciato nelle prossime settimane, insieme agli altri prodotti presentati durante l'evento di Monaco.

Scritto da Cam Bunton.