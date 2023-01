Fare la pipì: Withings U-Scan è un laboratorio intelligente per l'analisi delle urine da utilizzare a casa.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Withings ha annunciato l'U-Scan, un dispositivo per l'analisi dell'urina a mani libere che può essere utilizzato a casa.

Il design simile a un sassolino permette di posizionare l'U-Scan nella tazza del water, consentendo di urinare su di esso in modo da catturare il campione ed eseguire l'analisi. A questo punto è sufficiente lasciarlo in posizione nella toilette.

Non c'è bisogno di preoccuparsi della tecnologia: basta fare pipì e l'U-Scan si occupa di tutto il resto, inviando i risultati all'applicazione che accompagna il vostro smartphone.

Per quanto riguarda la parte tecnica, al momento del lancio sono disponibili un paio di test diversi. C'è Cycle Scan, che tiene traccia del ciclo mestruale di una donna, e Nutri Balance, che analizza l'idratazione e l'alimentazione, con risultati riportati nell'app.

Il dispositivo stesso deve essere caricato con le cartucce per il test appropriato e quando rileva l'urina (è in grado di distinguere tra urina e altri liquidi), preleva un campione e lo carica nella capsula del test. Qui avviene la reazione del test, con l'espulsione dell'urina in eccesso. L'intero dispositivo viene poi risciacquato quando si tira lo sciacquone.

Il dispositivo è in grado di riconoscere la differenza tra gli utenti, in modo che più persone possano utilizzare il sistema e ottenere i risultati del test.

Le cartucce sono progettate per durare circa 3 mesi, mentre il sistema modulare significa che Withings può continuare a sviluppare diversi test per rivelare diversi biomarcatori, quindi questo è un sistema che può potenzialmente espandersi in futuro per supportare diverse esigenze di salute.

L'intero sistema è supportato dall'app Withings, che offre un modo pratico per tenere traccia dei risultati, interpretarli e intraprendere azioni appropriate. Il Cycle Scan può ovviamente dare un'idea della fertilità, mentre il Nutri Balance analizza i livelli di pH, vitamine e chetoni per guidare le persone verso uno stile di vita migliore.

Il Withings U-Scan sarà lanciato in Europa nel secondo trimestre del 2023 e costerà 499,95 euro per lo starter kit che comprende il dispositivo e una cartuccia, dopodiché sarà possibile sottoscrivere un abbonamento per ricevere regolarmente la sostituzione delle cartucce o acquistarle singolarmente.

Negli Stati Uniti, il Withings U-Scan è in attesa dell'approvazione della FDA.

Le future cartucce mediche per altri test saranno soggette ad approvazione.

