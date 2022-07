Spotify aggiunge testi in tempo reale per i possessori di Nest Hub

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli utenti di Spotify che possiedono un Nest Hub hanno finalmente ottenuto una funzione a lungo richiesta: i testi in tempo reale.

L'Hub e gli altri smart display con Assistente Google possono ora visualizzare i testi delle canzoni supportate su Spotify durante la riproduzione.

La funzione era già stata introdotta su Android, iOS, smart TV e console per videogiochi alla fine dello scorso anno, ma finora era stranamente assente sui dispositivi con Google Assistant.

Gli utenti devono semplicemente toccare la nuova icona del testo nell'angolo in basso a destra dello schermo durante la riproduzione di un brano. I testi scorreranno durante la riproduzione della musica, in modo da poter cantare a proprio piacimento.

Come per le altre app di Spotify, i testi in tempo reale sono forniti da MusixMatch: "I testi sono una delle funzioni più richieste dagli ascoltatori di tutto il mondo", ha dichiarato il servizio di streaming quando ha lanciato la funzione lo scorso anno.

Per questo motivo, dopo aver effettuato iterazioni e test, abbiamo creato un'esperienza semplice e interattiva, e persino condivisibile". Grazie alla collaborazione con Musixmatch, stiamo dando vita ai testi delle canzoni attraverso l'accesso in-app alla maggior parte della nostra vasta libreria di brani".

Sia i possessori di un account Spotify Premium che Free possono utilizzare questa funzione per molti dei milioni di brani a loro disposizione.

Scritto da Rik Henderson.