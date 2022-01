Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ikea e Sonos hanno collaborato lo scorso anno per presentare nuovi altoparlanti e prodotti audio . Ora, hanno aggiornato il loro diffusore da scaffale Symfonisk , con una versione di seconda generazione che è già disponibile nei Paesi Bassi, secondo il sito Web tecnologico olandese Tweakers .

Il nuovo modello presenta un processore più veloce e più memoria e consuma meno energia in modalità standby. Inoltre viene fornito con un cavo di alimentazione più lungo. Chiaramente, la maggior parte di queste modifiche sono interne, perché quando guardi il nuovo modello accanto al modello di prima generazione, sembrano quasi identici, tranne per un layout dei pulsanti aggiornato. Il nuovo altoparlante ha i controlli del volume uno accanto all'altro anziché separati.

Per il resto, il nuovo altoparlante offre molte delle stesse funzionalità di prima, inclusa la compatibilità con la rete di altoparlanti di Sonos e il supporto per Airplay 2 di Apple. Inoltre, è ancora disponibile nelle opzioni di colore bianco e nero. Se qualcosa di tutto questo ti interessa, l'ultimo Symfonisk può essere acquistato dal sito olandese di Ikea per € 99. Non si sa ancora se uscirà al di fuori del paese, anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Pocket-lint ha avuto la possibilità di recensire Ikea e Symfonisk Picture Frame di Sonos con un altoparlante Wi-Fi l'anno scorso - dai un'occhiata qui sotto:

