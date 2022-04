Sky ora offre una banda larga Gigafast con velocità fino a 900 Mbps

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sky ha lanciato il suo pacchetto a banda larga più veloce di sempre, che offre velocità fino a 900 Mbps.

Gigafast è un pacchetto completo in fibra ed è 25 volte più veloce del piano Superfast 35 di Sky. Può raggiungere velocità appena inferiori a un gigabit completo e anche se ciò potrebbe non accadere in tutti i casi di utenti, Sky garantisce una velocità minima di 600 Mbps.

Fondamentalmente, se le tue velocità scendono al di sotto di quella, ti restituirà la quota di abbonamento di quel mese.

Il router Wi-Fi con cui viene fornito è in grado di connettersi a un massimo di 120 dispositivi contemporaneamente.

La banda larga Gigafast di Sky è disponibile per tutti i clienti nuovi ed esistenti e ha un prezzo di £ 55 al mese con un contratto di 18 mesi .

"Con velocità che cambiano il gioco che sono 25 volte più veloci rispetto alla nostra fibra standard, Sky Broadband Gigafast offre alle case affamate di Wi-Fi la possibilità di connettere molti dispositivi in qualsiasi momento, forniti attraverso la nostra rete affidabile con un servizio clienti pluripremiato", ha affermato Sky Il direttore delle proposte di Broadband, Aman Bhatti.

Sky offre anche un piano Broadband Boost in cui, per un extra di £ 5 al mese, ricevi il segnale Wi-Fi garantito in ogni stanza o rimborsati. Le spese del tecnico saranno gratuite e riceverai controlli giornalieri della linea.

Scritto da Rik Henderson.