(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato un hub per la casa intelligente certificato Matter che può essere utilizzato per collegare e configurare più dispositivi di marche diverse.

La Samsung SmartThings Station è una piccola scatola compatibile con una serie di prodotti per la casa intelligente, compresi quelli che supportano Matter. È in grado di automatizzare i dispositivi e di impostare le routine senza dover ricorrere a più hub dedicati.

Ad esempio, può essere utilizzata per collegare termostati, luci e prese di corrente, il tutto tramite un'app mobile. Inoltre, la Station è dotata di un proprio pulsante che, attraverso diversi tocchi, può essere utilizzato per attivare routine specifiche e personalizzate.

Attraverso il pulsante è possibile impostare fino a tre diverse routine, in modo da poterlo utilizzare anche per spegnere tutto quando si esce di casa.

Se si possiede un dispositivo Samsung Galaxy, è possibile utilizzare la Station anche per tenere traccia dei prodotti registrati, come il telefono o un Galaxy SmartTag. Il dispositivo scansiona regolarmente la casa per individuare la loro posizione e aiutarvi a trovarli facilmente.

Inoltre, la parte superiore della scatola è anche un pad di ricarica rapida wireless, con 15W di ricarica disponibile. In questo modo, è possibile posizionare il telefono sopra di esso per mantenerlo sempre carico.

La SmartThings Station di Samsung sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti e in Corea, con una data di uscita prevista per l'inizio di febbraio. Sarà disponibile nei colori bianco e nero.

