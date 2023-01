La tecnologia della cucina intelligente di Samsung al CES 2023 mette una telecamera nel forno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung sta entrando nello spirito del CES annunciando nuove tecnologie per cucine intelligenti che arrivano direttamente dal futuro, tra cui un nuovo forno dotato di fotocamera e intelligenza artificiale.

Le presentazioni del Samsung CES 2023 devono iniziare con il Bespoke AI Oven, un prodotto che Samsung promette di rendere la preparazione dei pasti un gioco da ragazzi. Il motivo? Il sistema AI Pro Cooking incluso utilizza varie tecnologie e una telecamera per avvisare gli sfortunati cuochi quando stanno per bruciare il cibo. Inoltre, la telecamera è in grado di rilevare ciò che si sta cucinando, suggerendo tempi e temperature di cottura per oltre 80 piatti e ingredienti diversi.

Il Bespoke AI Oven sarà lanciato negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2023, anche se non è stato reso noto il prezzo. Samsung afferma inoltre che il Bespoke AI Oven è già disponibile in Europa, ma anche in questo caso non sono state fornite informazioni sul prezzo.

Oltre al Bespoke AI Oven c'è il Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub, che è il nome di prodotto più lungo che abbiamo visto da qualche tempo a questa parte. Il principale punto di interesse è uno schermo FHD da 32 pollici, quasi il doppio di quello dei frigoriferi Samsung precedenti.

Lo schermo include il supporto per i servizi SmartThings e consente di guardare Samsung TV Plus, con oltre 190 canali gratuiti disponibili. Nel caso in cui si debba assolutamente guardare la TV sul proprio frigorifero. Per quanto riguarda la disponibilità, gli utenti del Nord America e della Corea dovrebbero poterlo acquistare nella prima metà del 2023.

Scritto da Oliver Haslam.