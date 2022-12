Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato che presenterà un nuovo frigorifero al Consumer Electronics Show (CES) che si terrà a Las Vegas all'inizio di gennaio 2023.

L'azienda sudcoreana farà debuttare alla fiera il Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, che offre un display touchscreen Full HD da 32 pollici.

Il Family Hub di Samsung è arrivato per la prima volta nel 2016, ma l'ultimo modello succede al frigorifero precedente che ha un display da 21,5 pollici. Il touchscreen più grande è ottimizzato per i video in formato verticale e offre anche il servizio TV Plus di Samsung, che offre l'accesso a circa 190 canali TV statunitensi e 80 canali TV coreani.

I canali TV possono essere guardati in modalità Picture-in-Picture, consentendo un multi-tasking più efficiente. Ad esempio, si può guardare un canale di notizie mentre si cerca una ricetta o si controllano gli elettrodomestici.

Inoltre, è possibile collegare Google Photos al Bespoke Refrigerator Family Hub Plus ed è disponibile anche il servizio Amazon Your Essentials negli Stati Uniti.

AncheSmartThings Hubdi Samsung è integrato nell'ultimo frigorifero e consente di utilizzarlo come hub IoT domestico controllando luci, tapparelle, interruttori, sensori di rilevamento del movimento e sensori di apertura delle porte di varie aziende compatibili. È anche possibile effettuare queste operazioni a colpo d'occhio utilizzando il Big Widget, e il frigorifero dispone anche di video di ricette dal servizio di cucina SmartThings e di opere d'arte dall'app Bespoke Atelier.

Samsung non ha ancora rivelato i prezzi o le informazioni sulla disponibilità del Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, ma sarà presente al CES 2023, quindi non mancheremo di andare a dare un'occhiata a come appare nella vita reale un frigorifero con le dimensioni di un piccolo schermo TV.

Scritto da Britta O'Boyle.