(Pocket-lint) - L'ultimo arrivato di Samsung nella sua gamma di case intelligenti si chiama Samsung Home Hub. È progettato per fornire "un'esperienza domestica personalizzata e connessa per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia".

In sostanza, è un tablet con una docking station ed è progettato per funzionare un po' come itelecomandi universali di un tempo . Questa volta, invece di controllare il tuo fantastico sistema AV, il dispositivo sarà in grado di controllare tutto nell'ecosistema Samsung SmartThings.

L'ecosistema SmartThings è vasto e copre di tutto, dalle lampadine ai frigoriferi e alle lavatrici. Ha anche il supporto per Matter , il prossimo protocollo che mira a unificare l'esperienza della casa intelligente, quindi l'interoperabilità non dovrebbe causare molti problemi in futuro.

Il dock è dotato di microfoni aggiuntivi ad alte prestazioni per consentire la ricezione dei comandi vocali dalla stanza più ampia mentre il tablet è agganciato.

Amazon e Google hanno entrambi i propri hub sotto forma di Echo Show e Nest Hub , questi dispositivi sono progettati per stare in un punto e devono essere collegati al muro. Il nuovo Samsung Home Hub può essere estratto dal suo dock di ricarica e utilizzato in qualsiasi punto della casa.

Resta da vedere quanto sarà utile, soprattutto perché potresti semplicemente installare l'app SmartThings sul tuo telefono o tablet esistente, ma comunque distingue il dispositivo.

L'Home Hub sarà lanciato in Corea a marzo, con un lancio globale in seguito, i prezzi devono ancora essere annunciati.

Essendo un prodotto Samsung, non dubitiamo che l'hardware sarà di prim'ordine. Speriamo solo che non ti costringa a usare Bixby .