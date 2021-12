I frigoriferi Samsung personalizzati e colorati debuttano al CES 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung sta attualmente presentando il suo primo pacchetto cucina su misura che include colorati frigoriferi con porta francese progettati su misura.

La gamma di accessori per la cucina su misura dell'azienda sarà completamente svelata al CES 2022 , ma viene già mostrata. La gamma su misura includerà tutti i principali tipi di frigorifero venduti da Samsung, inclusi i modelli a 3 porte, 4 porte e Family Hub.

Questi modelli su misura ti consentono di personalizzare il design del frigorifero per abbinarlo o completare lo stile della tua cucina. Questi includono una vasta gamma di dimensioni, configurazioni e colori con alcune scelte di colore piuttosto stravaganti. Il frigorifero Samsung Bespoke French Door offre potenzialmente migliaia di combinazioni diverse.

Ci sono due finiture: vetro e acciaio e ognuna di queste ha una gamma di colori tra cui scegliere. Il vetro, ad esempio, include White, Grey, Pink, Charcoal, Morning Blue, Clementine e Sunrise Yellow. Mentre con la finitura in acciaio è possibile scegliere tra colori tra cui Tuscan, Matte Black, Navy, Emerald Green e Stainless Steel.

Come puoi vedere, alcune di queste combinazioni sono sicuramente sorprendenti e significativamente diverse dalla norma. Naturalmente, la gamma non riguarda solo l'aspetto.

La gamma su misura include l'ultima tecnologia di raffreddamento di Samsung. Ciò include Beverage Center e Dual Auto Ice Maker che ti offrono bevande fresche quando ne hai più bisogno. La FlexZone che mantiene gli ingredienti freschi e l'intelligenza ci sono anche con Samsung Family Hub .

Nel 2022, Family Hub supporterà Samsung TV Plus per esperienze di visione senza interruzioni in tutta la casa. Il supporto per Amazon Alexa sta arrivando anche in determinate regioni, il che significa che sarai in grado di ottenere Amazon Music e riordinare i servizi direttamente dal tuo frigorifero.

Scopri di più sulla gamma su misura qui.