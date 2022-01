L'ultimo robot aspirapolvere di Roborock ora è dotato di un dock autosvuotante e pulente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Roborock ha presentato oggi il suo ultimo robot aspirapolvere di punta al Consumer Electronics Show (CES) 2022 .

Il Roborock S7 MaxV Ultra è l'ultimo e il più grande di Roborock con un sistema di aggancio intelligente che svuota, lava e prepara il tuo robot per la sua prossima pulizia.

L'azienda afferma che l'S7 MaxV Ultra presenta la sua tecnologia più avanzata e intelligente per aiutare a fornire la migliore pulizia di sempre.

L'obiettivo è renderti la vita ancora più semplice. Come ha spiegato Richard Chang, fondatore e CEO di Roborock:

"Contrariamente alla credenza popolare, i robot aspirapolvere in realtà richiedono ancora un forte input da parte dei clienti, sia in termini di manutenzione che di funzionamento... Stiamo cercando di cambiare questa situazione offrendo ai nostri clienti una soluzione ancora più pratica, che richiede interazioni minime con il dispositivo. Ciò significa costruire un aspirapolvere in grado di identificare e adattarsi agli oggetti sul suo percorso, compresi tappeti e ostacoli, e allo stesso tempo svuotarsi e mantenersi in funzione ogni volta che è necessario. Con S7 MaxV Ultra, i clienti stanno facendo un passo avanti verso una vera autonomia nel pavimento pulizia."

A tal fine, il Roborock S7 MaxV Ultra ha un dock che promette di fare tutto. Una volta agganciato, il robot non viene solo svuotato ma anche pulito. Con il suo mocio lavato automaticamente e lo sporco rimosso. Il dock è in grado di contenere fino a sette settimane di polvere in modo che possa andare avanti senza problemi.

Il Roborock S7 MaxV Ultra vanta anche un sistema più intelligente per navigare anche in casa. Combina una telecamera RGB, luce strutturata 3D e una nuovissima unità di elaborazione neurale per rilevare percorsi e ostacoli. Tutto ciò significa che può pulire in modo efficiente giorno e notte senza problemi. È anche in grado di riconoscere il pavimento che sta pulendo e regolare di conseguenza la potenza di aspirazione e lavaggio.

Scopri di più sul Roborock S7 MaxV Ultra qui .