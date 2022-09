Ring Spotlight Pro utilizza sensori radar per avvisi più precisi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato il Ring Spotlight Pro durante l'evento di settembre, dotato di sensori radar per misurare la distanza e l'angolo di un oggetto che si muove davanti alla videocamera, per avvisi più precisi.

Ring Spotlight Pro consente agli utenti di impostare una soglia specifica per il rilevamento del movimento. Una volta superata la soglia, i sensori radar attivano la registrazione per inviare un avviso di movimento al telefono.

Il movimento viene rilevato in 3D, il che, secondo Amazon, significa che gli avvisi sono più raffinati e precisi. La funzione di rilevamento del movimento in 3D è anche alla base di funzioni come Bird's Eye View, che offre una vista aerea della casa. L'idea è quella di fornire un quadro completo dell'evento di movimento, come ad esempio il modo in cui la persona che effettua le consegne si è avvicinata alla porta d'ingresso o il percorso che il tecnico dell'acqua ha fatto dal lato della casa alla porta d'ingresso.

Sia che si guardi la Vista dal vivo o la Cronologia eventi, si ottiene un layout immagine nell'immagine che mostra il percorso del movimento e i punti grigi che si illuminano per indicare il punto in cui è iniziato l'evento di movimento prima che i sensori radar attivassero la registrazione.

Oltre a Ring Spotlight Pro, Amazon ha annunciato in sordina anche Ring Spotlight Cam Plus. Caratterizzata da un nuovo design, la Spotlight Cam Plus dispone di funzioni come la conversazione bidirezionale, la visione notturna a colori, la visualizzazione in diretta e una sirena di sicurezza. È inoltre disponibile in diverse opzioni di alimentazione, tra cui solare, a batteria, via cavo e plug-in.

È possibile preordinare Ring Spotlight Pro a batteria o a spina per 229,99 dollari negli Stati Uniti o 199,99 sterline nel Regno Unito. Il modello con cavo arriverà nel corso dell'anno. Anche il Ring Spotlight Plus è disponibile per il preordine a partire da 199,99 dollari negli Stati Uniti o 179,99 sterline nel Regno Unito.

