Ring aggiunge la crittografia video end-to-end ai dispositivi a batteria

(Pocket-lint) - Ring sta estendendo il supporto per la crittografia video end-to-end ai suoi dispositivi a batteria.

L'anno scorso ha lanciato per la prima volta la crittografia end-to-end per i video registrati, ma era disponibile solo per i prodotti Ring cablati. Ora ha aggiunto lo stesso livello di privacy e protezione anche ai campanelli e alle videocamere Ring ricaricabili.

Una volta effettuata l'iscrizione tramite l'app Ring, i video registrati dai dispositivi verranno bloccati dietro una chiave unica. Solo voi potrete quindi decifrare i video e visualizzarli.

In questo modo, però, si eliminano alcune delle funzioni di cui si può godere attualmente, come la visione di Live View da tutti i dispositivi iscritti. Anche gli utenti condivisi perderanno l'accesso.

Ring offre anche la possibilità di archiviare i video registrati su un dispositivo disattivato senza doverli scaricare tutti sul desktop.

Se si pone un dispositivo precedente in uno stato di dispositivo disattivato, è possibile accedere agli eventi e ai video salvati anche se il dispositivo stesso è ora utilizzato da un altro account.

Questa opzione è disponibile anche quando si utilizza la nuova funzione Rimuovi flusso dispositivo. In questo modo l'utente può scegliere se mantenere o eliminare video ed eventi quando rimuove un dispositivo dal proprio account.

Tutte le nuove opzioni dovrebbero essere disponibili nell'app Ring (dopo un aggiornamento).

