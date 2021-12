Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ring sta entrando nello spirito natalizio e ora puoi raccogliere alcuni adorabili frontalini festivi per alcuni dei suoi diversi modelli di campanello video, trasformandoli da un aspetto abbastanza standard in unalternativa completamente jazz.

Le opzioni vanno dal tema delle luci fatate al maglione natalizio, ma per fortuna nessuno di loro è così rumoroso da essere scoraggiante, e ognuno ha un prezzo di £ 14,00, quindi non aggiunge troppo di un premio per il prezzo del tuo campanello .

I frontalini si adattano anche a più modelli di campanelli principali di Ring, essendo compatibili con qualsiasi Video Doorbell 3, Video Doorbell 3 Plus o Video Doorbell 4.

Ciò significa che dovresti essere al sicuro se possiedi uno di questi modelli o se ne hai uno ma stai pensando di passare a un altro, il che è utile.

Sostituire la piastra predefinita dovrebbe essere una questione abbastanza semplice, anche se implica la vite di sicurezza del videocitofono per assicurarsi che non possano essere nuovamente strappati, tuttavia, se hai installato il campanello, dovrebbe essere un compito piuttosto secondario per te.

squirrel_widget_6368600