Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ring è una delle stelle della casa intelligente, con Video Doorbell che è uno di quei dispositivi connessi che tutti desiderano.

Ring Video Doorbell renderà la tua porta di casa unesperienza connessa, fornendo notifiche sullo smartphone, consentendo la comunicazione bidirezionale e catturando video di tutti coloro che vengono alla tua porta.

Ma cè molto di più. Assicurati di essere unmaestro del Ring con i nostri suggerimenti e trucchi completi.

squirrel_widget_4440190

Ho bisogno di strumenti per linstallazione? Il Ring Video Doorbell alimentato a batteria è il dispositivo più comune scelto dalle persone e gli strumenti necessari per linstallazione sono inclusi nella confezione. Potrebbe essere necessario un trapano a seconda di dove si desidera installarlo, ma per il resto viene fornito tutto, compresi i supporti a cuneo. Se stai cercando un modello Pro, dovrai controllare il cablaggio esistente.

Quale Ring Video Doorbell dovrei acquistare? Dipende da cosa ti serve. Cè il Video Doorbell di base, il vecchio Video Doorbell 2, il nuovo Video Doorbell 3 e 3 Plus, il Video Doorbell 4, il Video Doorbell Pro e la Door View Cam. Il Pro necessita di una connessione cablata mentre gli altri funzionano a batterie. Puoi trovare un confronto completo dei dispositivi proprio qui, ma Ring Video Doorbell 4 sarà la scelta migliore per molti.

Ho bisogno di uno smartphone per usare Ring? Avrai bisogno di uno smartphone compatibile per configurare il tuo Ring Video Doorbell. Uno dei vantaggi di avere un campanello con video Ring è che ricevi quegli avvisi sul tuo telefono. Ma se i telefoni sono fuori casa, Ring Video Doorbell suonerà comunque.

Ho bisogno di un Ring Chime? Ring Chime o Ring Chime Pro è un campanello/campanello separato per il tuo campanello Ring. Non è essenziale, ma ti consentirà di far suonare il campanello in altre stanze della casa in modo da non dipendere dagli avvisi dello smartphone.

Puoi usare un cicalino esistente con Ring? Sì. Se disponi di un campanello cablato che stai sostituendo con Ring, puoi collegare il tuo Ring Video Doorbell per continuare a utilizzare il segnale acustico dellaria condizionata. Fare riferimento alle istruzioni di installazione o alla sezione di supporto del sito Web di Ring per ulteriori informazioni.

Crea una rete Wi-Fi separata per i tuoi dispositivi Ring: questa è una misura di base per la sicurezza della casa intelligente. Se puoi creare una seconda rete Wi-Fi dal tuo router, vale la pena separare i tuoi dispositivi domestici intelligenti dalla rete normale che utilizzeresti per dispositivi come telefoni, tablet e laptop. Se dovessi riscontrare una violazione della sicurezza attraverso il tuo dispositivo di casa intelligente, ciò potrebbe limitare laccesso ad altre informazioni sulla tua rete.

Posso usare Ring senza abbonamento? Si, puoi. Cè un livello di monitoraggio gratuito senza costi aggiuntivi. Ciò consentirà tutte le funzionalità connesse di Ring, ma non salverà alcun video a cui potrai accedere in seguito: è in diretta o niente. Il piano Protect Basic offre 30 giorni di archiviazione online per tutti i video acquisiti a £ 2,50/3 $ al mese. Se disponi di più dispositivi Ring, potresti aver bisogno del piano Protect Plus a £ 8/$ 10 al mese.

squirrel_widget_157629

Ring può vedere cosa succede intorno alla tua casa, quindi vuoi assicurarti che anche il tuo account sia sicuro.

Come abilitare lautenticazione a due fattori di Ring: Lautenticazione a due fattori significa che hai bisogno di più di una semplice password per accedere al tuo account: avrai bisogno anche di un codice inviato al tuo smartphone. Puoi abilitarlo nellaccount in secondo luogo tramite il sito Web di Ring o nella sezione Centro di controllo dellapp Ring.

Come rimuovere laccesso Ring dai dispositivi: se nel tempo hai autenticato molti dispositivi con Ring, ma non hai idea di quali siano ora, puoi rimuoverli tutti dal tuo account in Control Center. Accedi allapp e vedrai "dispositivi client autorizzati". Cè lopzione per "rimuovere tutto" qui, ma ricorda che dovrai accedere sui dispositivi a cui vuoi concedere laccesso a Ring.

Consenti alla polizia laccesso ai tuoi video: se ti trovi negli Stati Uniti, nel Centro di controllo è disponibile unopzione per consentire le richieste se la polizia vuole accedere a un video nella tua zona. Questo potrebbe essere per raccogliere prove di un crimine, ma devi concedere il permesso alla richiesta per consentire che ciò accada.

Avere avvisi aperti video a schermo intero: se vuoi davvero vedere cosa sta succedendo, puoi aprire qualsiasi avviso come video a schermo intero sul tuo dispositivo mobile. Entra nel menu dellapp, trova il tuo dispositivo e fai clic sullingranaggio delle impostazioni in alto a destra. Ecco lopzione per lattivazione.

Abilita le notifiche avanzate nellapp Ring: questo significa che non dovrai aprire lapp per vedere cosa sta succedendo, ti darà unanteprima nelle notifiche. Accedi allapp Ring, ai dispositivi e apri il dispositivo. Quindi seleziona le notifiche intelligenti e attiva le notifiche avanzate.

Come disattivare le notifiche di movimento: puoi disattivare le notifiche di movimento, ma avere comunque un movimento registrato. Accedi allapp Ring e troverai le opzioni per gli avvisi di movimento nel videocitofono e per i campanelli. Puoi disattivare quegli avvisi se non li vuoi.

Personalizza lintervallo e larea di acquisizione del movimento: puoi selezionare le zone per le quali desideri il rilevamento del movimento. Potrebbe essere per escludere unarea con traffico di passaggio, ad esempio. Vai nel menu dellapp, seleziona il tuo dispositivo, quindi le impostazioni di movimento. Qui è possibile modificare lintervallo, la zona, la frequenza o utilizzare la procedura guidata.

Metti il rilevamento del movimento in un programma: mentre sei a casa potresti non aver bisogno del rilevamento del movimento, ma potresti preferirlo quando sei fuori al lavoro. Entra nelle impostazioni avanzate nel rilevamento del movimento e puoi definire orari e giorni per attivare il rilevamento del movimento.

Posticipa gli avvisi di movimento: se ci sono molte persone che vanno e vengono, forse stai caricando lauto o hai la porta aperta per una festa, puoi posticipare gli avvisi di movimento tramite lapp. Entra nelle impostazioni, trova i tuoi dispositivi e premi posticipa il periodo di tempo appropriato. Avrai anche questa opzione tramite le notifiche sui dispositivi Android.

Con Video Doorbell e Video Doorbell 2/3/4 cè una batteria interna mentre Ring Video Doorbell Pro è cablato. Su Ring Video Doorbell 2/3/4, questa batteria è rimovibile, facilitando la gestione della batteria.

Quanto dura la batteria dellanello? La durata della batteria di Ring Video Doorbell dipende dalla frequenza di utilizzo e dal numero di avvisi di movimento rilevati. Potrebbero volerci un paio di mesi, ma in una casa più affollata potrebbero volerci un paio di settimane. Anche il tempo fa una grande differenza, riducendo la vita quando fa più freddo.

Come verifico la durata della batteria? Cè unicona visiva nellapp, ma se accedi alle impostazioni del dispositivo e tocchi "integrità del dispositivo", otterrai una percentuale di batteria adeguata. Man mano che la batteria si scarica, riceverai avvisi che ti informano che è scarica.

Attiva il rilevamento del movimento di svolta per prolungare la batteria: se trovi che la batteria non dura a lungo, passare a una frequenza di rilevamento del movimento più leggera ti darà una vita migliore. Se è adatto dipende da cosa vuoi rilevare e se disponi di altri dispositivi di sicurezza.

Ring Video Doorbell funziona con una batteria scarica? No, se hai Ring Video Doorbell o Ring Video Doorbell 2/3/4 ha bisogno della batteria. Se la batteria è scarica, non riceverai alcuna risposta: nessuno squillo, nessun avviso, nessuna notifica, nessun suono.

Posso acquistare una batteria di ricambio per Ring Video Doorbell? Puoi e dovresti. Non cè una ricarica rapida sul pacco batteria, quindi sono necessarie alcune ore per caricare completamente la batteria. È possibile ottenere batterie di riserva in modo da poterne tenere una completamente carica.

squirrel_widget_167994

Disattiva laccesso al video mobile: questa è unaltra opzione nelle impostazioni dellapp che preserva la durata della batteria: laccesso al feed video in diretta consuma molta energia.

Usa lapp desktop per rimanere connesso: quando sei seduto alla scrivania o giochi con le cuffie, lapp desktop è molto più comoda rispetto alluso continuo del telefono. Porterà quegli avvisi sul tuo computer. Puoi scaricare lapp qui per Mac, Windows, iOS o Android.

Il sistema di sicurezza domestica X-Sense è il regalo di Natale perfetto per la sicurezza della tua famiglia Di Pocket-lint International Promotion · 29 dicembre 2021

Usa Alexa per visualizzare Ring Video: Alexa supporta Ring e Echo Show e Spot (e Fire Tablets con Alexa) possono visualizzare il feed video di Ring. Installa semplicemente Ring Skill tramite lApp Alexa per abilitare il collegamento. Quindi puoi chiedere ad Alexa di mostrare il tuo Ring Video Doorbell su un Echo Show o simili.

Rispondi alla tua porta con Echo Show o Echo Spot: quando viene premuto il campanello, puoi chiedere ad Alexa di rispondere alla porta: dì semplicemente "Alexa, rispondi alla porta dingresso" e sarai in grado di parlare con chiunque sia alla porta. Se non funziona, prova a disinstallare la Skill Ring Alexa e reinstallarla.

Usa le Routine Alexa per creare azioni personalizzate: Ring è ora uno dei dispositivi supportati dalle Routine Alexa. Ciò significa che puoi fare in modo che Alexa esegua particolari azioni quando viene rilevato un movimento o viene premuto il campanello. Potrebbe essere cambiare un colore chiaro o fare un annuncio personalizzato. Puoi configurarli nella tua app Alexa, con le istruzioni complete qui .

Crea azioni Ring personalizzate con IFTTT: Ring è anche compatibile con IFTTT, il che significa che puoi collegare il tuo account e creare azioni personalizzate con altri dispositivi o servizi IFTTT. Le ricette personalizzate includono labbassamento del volume di Sonos quando qualcuno suona il campanello, la messa in pausa di TiVo o la registrazione sulla videocamera Arlo o la creazione di una ricetta personale. Puoi trovare tutti i dettagli qui .

Utilizzo di Ring con Google Home: Google non farà tanto con Ring quanto Alexa, ma puoi comunque utilizzare la voce per attivare la registrazione o disattivare gli avvisi di movimento. Tuttavia, non puoi visualizzare il live streaming, quindi potresti prendere in considerazione Nest Hello se sei collegato al sistema Google.