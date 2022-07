Le luci intelligenti Govee ora funzionano con Razer Chroma

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo l'entusiasmo del Summer Game Fest 2022 e in vista della Gamescom, Razer e Govee hanno rivelato che ora è possibile ottenere un'illuminazione RGB più sincronizzata per il proprio spazio di gioco.

Le aziende hanno unito le forze per rendere compatibili alcune luci intelligenti di Govee con Razer Chroma RGB, in modo che i giocatori possano godere di un'esperienza di gioco completamente coinvolgente.

In passato abbiamo visto il supporto per le luci Phillips Hue e Razer Chroma, ma ora è il turno di Govee. Eric Wu, fondatore e CEO di Govee, ha parlato della partnership:

"Siamo entusiasti della nostra collaborazione con Razer e non vediamo l'ora di presentare a tutti i giocatori questo ecosistema di gioco a 360° con un'esperienza di gioco immersiva di livello superiore".

L'idea è quella di combinare le luci di Govee con l'ecosistema Razer Chroma RGB, in modo che le luci dell'area di gioco reagiscano alle varie situazioni di gioco, cambiando colore e regolandosi per aumentare l'immersione. A patto di giocare a giochi compatibili con Chroma, questa dovrebbe essere un'esperienza piacevole per tutti i giocatori.

Dal 6 luglio, i seguenti prodotti supporteranno la nuova integrazione:

Govee ha dichiarato che in futuro seguiranno altre luci con un supporto aggiornato. Per saperne di più sulla partnership, cliccate qui.

Risparmia GRANDE sulle centrali elettriche portatili con la vendita di Natale di EcoFlow Di Pocket-lint International Promotion · 1 dicembre 2021 Questa vendita significa che puoi fare ottimi affari sulle centrali elettriche di EcoFlow.

Scritto da Adrian Willings.