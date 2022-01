Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer è al CES 2022 di Las Vegas per annunciare una serie di nuovi aggiornamenti e prodotti, incluso l'intenzione di lanciare un'app per la casa intelligente.

Chiamata Razer Smart Home app , la nuova app mobile sarà uno "strumento semplice ma potente che mette il controllo completo e unificato nelle mani dell'utente".

In sostanza, Razer vuole diventare una delle tante aziende che cercano di semplificare la configurazione, la personalizzazione e la sincronizzazione di tutte le luci e i dispositivi RGB di vari produttori. Tieni presente che Razer consente già agli utenti del suo software per PC Synapse di sincronizzarsi con un bridge e luci Philips Hue.

Introducendo un'app mobile, Razer potrebbe acquisire rapidamente più partner. In effetti, è disposto a consentire a qualsiasi azienda di casa intelligente di aderire al suo programma Razer Chrome Smart Home. Apparentemente, Nanoleaf, LIFX, Monster e altri grandi marchi sono già registrati, con altri da annunciare presto.

Il sistema di sicurezza domestica X-Sense è il regalo di Natale perfetto per la sicurezza della tua famiglia Di Pocket-lint International Promotion · 6 gennaio 2022

Forse si unirà anche Philips Hue di Signify , dato che le due società hanno già giocato bene.

Razer ha condiviso uno screenshot per mostrare come sarà la sua nuova app per la casa intelligente. Sembra abbastanza facile da usare per cose come accendere le luci e cambiarne il colore. L'app supporterà anche routine personalizzate, ma Razer deve ancora rivelare il processo di installazione o le diverse impostazioni.

Inoltre, non è stato detto se l'app sarà gratuita. In questo momento, Razer sta solo confermando l'espansione del suo ecosistema Razer Chroma RGB attraverso questa nuova app Razer Smart Home e il programma Razer Chroma RGB Smart Home , che dovrebbero essere lanciati nella prima metà del 2022.