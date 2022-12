Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Qualcomm ha annunciato una nuova piattaforma di rete wireless in grado di garantire una velocità di trasferimento dati di oltre 20 Gbps e che potrebbe guidare la prossima generazione di dispositivi mesh.

La Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform inizierà a comparire nei prodotti di consumo nella "seconda metà del 2023".

I produttori possono utilizzare l'architettura del chipset per realizzare soluzioni di rete consumer economicamente vantaggiose, in grado di fornire un'enorme quantità di larghezza di banda per la connessione di più dispositivi contemporaneamente, offrendo al contempo giochi senza lag e un Wi-Fi stabile in tutta la casa.

Include quella che Qualcomm chiama la tecnologia Multi-Link Mesh, che valuta e sposta dinamicamente le connessioni tra le bande di spettro a 2,4GHz, 5GHz e 6GHz per massimizzare velocità e stabilità. Questo e il supporto del Wi-Fi 7 assicurano l'ottimizzazione delle connessioni multiple, con algoritmi intelligenti di prevenzione della congestione utilizzati per garantire che i diversi dispositivi ottengano l'esatta quantità di larghezza di banda di cui hanno bisogno.

"Abbiamo sviluppato la Qualcomm Immersive Home Platform per consentire una connettività ad alte prestazioni in ogni casa, con un fattore di forma economico e a basso profilo che offre le più recenti innovazioni nel mesh networking", ha dichiarato Nick Kucharewski, Senior Vice President e General Manager dell'azienda.

"Il Wi-Fi 7 si esprime al meglio utilizzando un sistema tri-band che sfrutta appieno più bande dello spettro wireless senza licenza. Con questo approccio, il Wi-Fi mesh è in grado di garantire un aumento delle prestazioni sia per i dispositivi nuovi che per quelli già esistenti".

Il primo produttore ad adottare l'Immersive Home Platform nei prodotti futuri sarà Netgear, che annuncerà a tempo debito i prodotti Orbi Mesh abilitati al Wi-Fi 7.

Scritto da Rik Henderson.