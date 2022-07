Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ring, azienda di proprietà di Amazon, propone alcune offerte eccezionali per il Prime Day, in particolare per il suo videocitofono e il suo videocitofono cablato.

Non solo avrete il 33% di sconto sulla seconda generazione di Ring VIdeo Doorbell, ma Amazon vi regalerà anche un Echo Show 5 o un Echo Dot del colore che preferite.

Ciò significa che il pacchetto complessivo vi offrirà fino al 64% di sconto sul prezzo combinato abituale.

Ring Video Doorbell (2a generazione) + Echo Show 5 - risparmio del 64%. Il campanello wireless standard di Ring offre una registrazione a 1080p, mentre l'Echo Show 5 può mostrare video in diretta dalla porta di casa. Il campanello video da solo costa normalmente 89,99 euro, ma ora entrambi sono a soli 59,99 euro. Visualizza offerta

Se scegliete un Echo Show 5 come dispositivo gratuito, potete anche usarlo per rispondere alla porta, con il feed video che appare sul suo touchscreen da 5 pollici. È possibile utilizzare la conversazione bidirezionale per parlare con un visitatore e/o dirgli che sta arrivando.

Il videocitofono cablato è disponibile anche come parte di un'offerta bundle.

Il campanello video cablato richiede l'installazione, ma se si dispone di un campanello cablato esistente dovrebbe essere facile sostituirlo.

Potete anche controllare le offerte Amazon Prime Day 2022 di Ring qui.

Scritto da Rik Henderson.