Amazon Echo Show 15 riceve un grande sconto per il Prime Day: risparmio di oltre il 20%

(Pocket-lint) - Amazon sta intensificando le offerte in vista del Prime Day, con ulteriori sconti sui dispositivi Amazon, tra cui l'Echo Show 15.

L'Echo Show 15 è il più recente - e il più grande - dei dispositivi Echo Show, quindi molti avranno atteso questo sconto. Si tratta inoltre di uno sconto piuttosto buono, che porta il dispositivo al prezzo più basso mai raggiunto finora.

È scontato sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito e abbiamo dettagliato entrambi gli sconti nelle offerte qui sotto.

Echo Show 15 - risparmio di 70 dollari L'Echo Show 15 è il dispositivo Echo più nuovo e più grande, perfetto per essere montato a parete. Con uno sconto del 28% il prezzo scende a 179,99 dollari. Visualizza offerta

L'Echo Show 15 ha un display da 15,6 pollici ed è di gran lunga il più grande dei dispositivi Echo Show. Offre un po' più di versatilità su questo display, consentendo di appuntare varie informazioni, tra cui l'uso di Stickies per lasciare a se stessi o ad altri un promemoria.

Grazie a una telecamera montata nella cornice, è anche possibile insegnargli a riconoscere il vostro volto, in modo che vi registri e personalizzi automaticamente i contenuti in base alle vostre esigenze.

Naturalmente è presente il supporto completo per Alexa e per tutte le funzioni che offre, con altoparlanti che consentono di utilizzare il dispositivo come dispositivo musicale, anche se non sembra robusto come gli altri modelli di Echo Show.

La cosa migliore è che nella confezione è incluso il kit per il montaggio a parete, in modo da poter togliere questo dispositivo Alexa dal piano di lavoro e liberare un po' di spazio, tenendolo lontano dalla cucina. È anche abbastanza grande da consentire la visione di contenuti televisivi tramite Prime Video.

Scritto da Chris Hall.