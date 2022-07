Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le telecamere Blink di Amazon offrono una serie di dimensioni e formati diversi per consentire di installare facilmente telecamere in tutta la casa, sia per tenere d'occhio le aree interne che per controllare ciò che accade all'esterno.

Con l'approssimarsi del Prime Day (che inizierà il 12 luglio), Amazon ha colto la palla al balzo per proporre alcune eccellenti offerte sulle sue videocamere Blink, in particolare per i clienti statunitensi.

Per coloro che vivono nel Regno Unito, ci sono un paio di buoni sconti sulla Blink Outdoor standard, che è una semplice telecamera resistente alle intemperie, e sulla Blink Mini, più piccola.

Blink Outdoor - risparmio del 50%. È possibile acquistare il Blink Outdoor a soli 44,99 euro invece di 89,99 euro. Si adatta perfettamente alla maggior parte delle case, soprattutto se si utilizza Alexa. Visualizza offerta

Blink Mini - risparmio del 33 Il Blink Mini è destinato all'uso in interni ed è abbastanza piccolo da non essere quasi notato. È sceso a € 19,99 invece di € 29,99. Visualizza offerta

Nel frattempo, come abbiamo accennato, per i nostri lettori negli Stati Uniti c'è una gamma più ampia di offerte tra cui scegliere, che coprono la maggior parte dei dispositivi Blink e che raggiungono alcuni sconti molto elevati.

Blink Outdoor - risparmio del 40%. Negli Stati Uniti il Blink Outdoor è leggermente meno scontato, ma il risparmio è comunque di ben 40,00 dollari, con la fotocamera a soli 59,99 dollari. Visualizza offerta

Blink Indoor - risparmio del 31%. Se si desidera una telecamera da parete, ma per uso interno, questa versione è perfetta ed è anche in ribasso a 54,99 dollari. Visualizza offerta

Campanello video Blink: risparmio del 30%. I campanelli video sono popolari per una buona ragione e la versione solida di Blink può essere acquistata a 34,99 dollari invece di 49,99 dollari. Visualizza offerta

Queste offerte non dureranno per sempre, ma speriamo che rimangano fino alla fine del Prime Day di quest'anno, il 13 luglio. Assicuratevi di coglierle se siete interessati a una nuova videocamera domestica!

Scritto da Max Freeman-Mills.