I router mesh eero di Amazon sono scontati fino al 40% nelle vendite anticipate del Prime Day

(Pocket-lint) - Le vendite dell'Amazon Prime Day si avvicinano e uno dei primi sconti riguarda il sistema mesh eero.

Il sistema eero di Amazon sostituisce il router, consentendo di configurare una nuova rete Wi-Fi per la casa, offrendo velocità superiori a quelle di molti router forniti dalle compagnie telefoniche o via cavo, e offrendo anche una gamma di estensori mesh per diffondere meglio il Wi-Fi in tutta la casa.

Il sistema eero è facile da espandere e intelligente: alcuni modelli integrano anche Zigbee per un controllo più ampio dei dispositivi domestici intelligenti. La configurazione è semplice grazie all'app eero, con controllo da smartphone, mentre si può scegliere di acquistare un solo router o di espandersi con una serie di extender. Sono disponibili offerte su singoli router o pacchetti in base alle proprie esigenze.

Queste offerte durano solo fino al 13 luglio, quindi dovrete essere veloci per accaparrarvi un affare. Al momento sono disponibili solo per i membri Prime.

eero Pro 6E tri-band - risparmiare eero Pro 6E supporta il più recente standard Wi-Fi 6E e dispone di un sistema tri-band che copre fino a 190 m2 di spazio. Offre velocità Gigabit, aprendo la banda a 6 MHz. È dotato di un hub Zigbee per il controllo dei dispositivi domestici intelligenti e può essere facilmente ampliato con hardware aggiuntivo. Normalmente a 349 euro, è ridotto a 229,99 euro. Visualizza offerta

eero Pro 6 tri-band - risparmio del 40%. L'eero Pro 6 è un sistema mech tri-band che offre connettività Wi-Fi 6 e copre 190 m2 con velocità Gigabit. È inoltre dotato di un hub Zigbee e può essere ampliato con altri dispositivi eero. Normalmente a 209 euro, è ridotto a 124,99 euro. Visualizza offerta

eero 6+ dual-band - risparmio del 35%. L'eero 6+ offre connettività dual-band e copre fino a 140 m2 di spazio con velocità fino a Gigabit. Può essere ampliato con altri prodotti eero compatibili. A 139 euro, è ridotto a 89,99 euro. Visualizza offerta

eero 6 dual-band - risparmio del 40% L'eero 6 dual-band copre fino a 140 m2 con velocità fino a 900 Mbps, ma include anche un hub Zigbee per il controllo della casa intelligente. Era di 109 sterline, non è solo di 64,99 sterline. Visualizza offerta

Wi-Fi a rete eero - risparmio del 28% Il sistema eero più economico, supporta solo velocità fino a 550 Mbps, pur coprendo 140 m2, quindi non è veloce come i sistemi eero 6. Anche in questo caso è possibile espanderlo con hardware aggiuntivo. Anche in questo caso, è possibile espanderlo con hardware aggiuntivo. A 69 euro, ora è a soli 49,99 euro. Visualizza offerta

Scritto da Chris Hall.