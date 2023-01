Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Signify ha annunciato un paio di nuovi prodotti durante il CES 2023, con una nuova lampada da parete verso il basso e un interruttore Tap che saranno disponibili nei prossimi mesi.

La prima novità sarà l'applique Philips Hue Resonate. Offre una luce bianca e colorata da calda a fredda e si proietta verso il basso da una parete esterna (da cui il nome).

In questo modo, può illuminare una zona del patio o della porta d'ingresso in modo da renderla sicura e accogliente. È anche possibile restringere la luce con una clip inclusa per ottenere un triangolo di illuminazione più mirato.

Sarà disponibile dal 24 gennaio nel Regno Unito, al prezzo di 109,99 sterline.

L'interruttore a quadrante Philips Hue Tap con mini supporto sarà disponibile successivamente, il 14 marzo, al prezzo di 44,99 sterline.

Si tratta di una forma alternativa all'attuale interruttore a quadrante Tap, poiché il nuovo supporto è rotondo anziché quadrato. Il supporto mini è anche più versatile e consente di posizionare il telecomando per l'illuminazione wireless in un maggior numero di posti, anche su superfici magnetiche, come il frigorifero.

Infine, Signify ha annunciato una data di uscita nel Regno Unito per la lampada da tavolo portatile Philips hue Go. Presentato per la prima volta l'estate scorsa, il dispositivo da 139,99 sterline può essere collocato ovunque, poiché è dotato di una batteria ricaricabile di 48 ore.

Sarà disponibile dal 21 febbraio 2023.

Scritto da Rik Henderson.