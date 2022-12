EE Pocket-lint Awards 2022: dispositivo domestico intelligente dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni si sono registrati alcuni progressi nel settore della casa intelligente, in particolare con il lancio di Matter, che si spera possa far sì che i dispositivi, indipendentemente dalla marca, lavorino meglio insieme.

La categoria dei dispositivi per la casa intelligente nell'ambito degli EE Pocket-lint Awards 2022 è quindi una categoria difficile. Ovviamente ci sono nuovi dispositivi che sono stati lanciati e sono eccellenti, ma ci sono anche dispositivi per la casa intelligente che esistono da anni e che migliorano continuamente grazie a nuove funzionalità software e compatibilità.

Ci sono anche dispositivi che vanno dalle lampadine intelligenti agli aspirapolvere robot, quindi si tratta di una categoria molto ampia rispetto alle altre e le candidature nella categoria Smart Home Device per il 2022 sono state eccezionali. Tuttavia, il vincitore può essere uno solo.

Dispositivo domestico intelligente dell'anno: Philips Hue

Philips Hue non è una piattaforma nuova, ma è in continua espansione con prodotti favolosi e quando si tratta di illuminazione intelligente per la casa, si colloca in un livello completamente diverso rispetto alla concorrenza. L'ampia scelta disponibile, unita alla pletora di funzioni offerte, fanno di Philips Hue un degno vincitore di questa categoria, ancora una volta. Ha vinto anche l'anno scorso.

Philips Hue non è certo l'illuminazione intelligente più economica disponibile sul mercato, ma è molto valida. Il bridge Philips Hue è inoltre compatibile con Matter, il che significa che anche tutte le lampadine e gli accessori lo sono, rendendo la vostra casa a prova di futuro, oltre a illuminarla.

Molto apprezzato: Amazon Echo Dot (5a generazione)

L'Amazon Echo Dot (5a generazione) ha ottenuto il massimo riconoscimento nell'edizione di quest'anno dei Pocket-lint Awards. È un fantastico punto di ingresso nel sistema Alexa, che offre tutte le stesse funzionalità dei suoi fratelli più grandi e più costosi, ma con un altoparlante nuovo e migliorato che lo fa suonare meglio che mai.

Forse è stato battuto al primo posto da Philips Hue, ma Amazon Echo Dot (5a generazione) è un dispositivo per la casa intelligente davvero brillante e lo consigliamo vivamente a tutti coloro che cercano un piccolo Echo.

Il migliore degli altri

Philips Hue si è aggiudicato la corona di vincitore e Amazon Echo Dot (5a generazione) si è piazzato al secondo posto in questa categoria, ma non dimentichiamo gli altri eccellenti candidati. Arlo Pro 4 è una telecamera solida che offre ottime prestazioni e un approccio molto flessibile, mentre Google Nest Cam with Floodlight offre sicurezza e illuminazione in un pacchetto dall'aspetto gradevole rispetto alle offerte tradizionali.

L'iRobot Roomba J7+ è un eccellente aspirapolvere robot. Offre prestazioni di pulizia sorprendenti, insieme ad alcune funzioni eccellenti che si traducono in un robot che semplicemente, beh, funziona, mentre il Ring Video Doorbell 4 è un'opzione davvero fantastica per qualsiasi porta d'ingresso e offre più di quanto sia necessario per giustificare la scelta di questo modello rispetto a quello entry-level.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

