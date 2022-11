Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi di noi ha investito per rendere le proprie case intelligenti avrà probabilmente aggiunto una spina intelligente alle decorazioni per le festività natalizie, per accendere e spegnere automaticamente le luci dell'albero di Natale, ma ora Philips Hue ha un'altra opzione da prendere in considerazione quest'anno.

Le luci a stringa Philips Hue Festavia non solo possono essere impostate per l'accensione e lo spegnimento a distanza o tramite un assistente vocale, ma possono anche essere impostate su più colori nello stesso array.

Il set comprende 250 mini LED intelligenti che possono essere utilizzati per decorare l'albero o appesi in altri punti della casa. Vengono controllati tramite l'app Hue e possono cambiare colore, essere regolati o programmati tramite lo smartphone.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Possono anche essere sincronizzati con la musica grazie all'integrazione con Spotify e Samsung SmartThings, per dare inizio alla festa. Le luci lampeggiano, si abbassano e si illuminano a tempo di canzoni o playlist.

Oltre alle consuete capacità di cambiare colore di Hue, le luci Festavia possono essere utilizzate con una nuova funzione dell'app: Sparkle. Si tratta di un effetto che funziona anche con altre luci Hue e che crea un'atmosfera scintillante.

"Siamo costantemente impegnati nell'innovazione per ampliare i modi in cui gli utenti possono sperimentare l'illuminazione nelle loro case", ha dichiarato Jasper Vervoort, business leader di Philips Hue presso Signify.

Siamo molto orgogliosi di presentare le nostre nuove luci a stringa intelligenti, un'innovazione che molti utenti di tutto il mondo stavano aspettando". Con le luci a stringa Philips Hue Festavia, chiunque può creare un'esperienza di illuminazione personale durante le festività. Le case si illumineranno come mai prima d'ora".

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Le luci a stringa Philips Hue Festavia saranno disponibili dal 15 novembre nel Regno Unito, al prezzo di 139,99 sterline.

Scritto da Rik Henderson.