(Pocket-lint) - Il sistema di illuminazione Philips Hue sarà presto compatibile con Matter, grazie al supporto aggiunto al bridge Hue tramite un aggiornamento software in arrivo all'inizio del prossimo anno.

Ciò significa che le lampadine e gli accessori Hue funzioneranno presto senza problemi con altri prodotti Matter per la casa intelligente di diversi produttori, tranne un paio di eccezioni. Il box di sincronizzazione HDMI Philips Hue Play e il quadrante dell'interruttore Philips Hue Tap Dial non supporteranno l'ultima versione dello standard Matter, ma potrebbero adottare una variante successiva in futuro.

Tuttavia, continueranno a funzionare con gli altri prodotti Philips Hue. Solo che potrebbe essere più difficile farli funzionare con alcuni dispositivi di terze parti.

Il bridge Hue è già certificato Matter, mentre la patch software arriverà nel primo trimestre del 2023. I consumatori non dovrebbero fare molto dopo l'aggiornamento, soprattutto se si utilizzano le integrazioni di Hue App, Google e Amazon, anche se dovranno reimpostare i loro sistemi per collegarli tramite Matter a HomeKit di Apple.

Il supporto di Matter consentirà a Hue di funzionare con molti sistemi che attualmente non sono disponibili. Ad esempio, sarà possibile modificare l'atmosfera dell'illuminazione in base alla riproduzione di Spotify.

Il nuovo standard è stato sottoscritto da aziende di tutto lo spettro della casa intelligente e della connessione e, unificando la connessione, potrebbe rendere la comunicazione tra tutti i dispositivi intelligenti molto meno dolorosa.

