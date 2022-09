Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Philips Hue ha fatto una raffica di annunci alla fiera tecnologica IFA di Berlino, tra cui le nuove lampadine Lightguide e Filament Candle.

Le lampadine Lightguide sono state progettate per essere un pezzo forte e sono disponibili in tre forme: globo grande, ellisse e triangolo. Tutte e tre sono caratterizzate da un caratteristico tubo interno che diffonde la luce in qualsiasi colore e offrono una finitura in vetro riflettente.

Ciascuna lampadina Lightguide offre una luminosità massima di 500 lumen, dimmerabile fino allo 0,2%, e funziona con altre lampadine e funzioni Philips Hue, tra cui Scenes. Sono dotate di un attacco edison, ma è disponibile anche una sospensione con cavo avvolto in tessuto, disponibile in bianco e nero e progettata per completare le lampadine.

La lampadina Filament Candle ha lo stesso design dell'attuale lampadina Filament Candle, anche se ora è disponibile nella versione White ambiance, il che significa che è possibile scegliere tra migliaia di tonalità di luce da calda a fredda dimmerabile.

Le lampadine Philips Hue Lightguide saranno disponibili nel Regno Unito a partire dal quarto trimestre e costeranno da 74,99 a 89,99 sterline. I cavi a sospensione Lightguide costeranno 49,99 sterline.

Nel frattempo, la lampadina Philips Hue Filament Candle in White Ambience sarà disponibile dal 13 settembre nel Regno Unito e costerà £39,99 per una o £59,99 per una confezione da due.

Scritto da Britta O'Boyle.