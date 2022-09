Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Philips Hue ha annunciato una serie di prodotti alla fiera tecnologica IFA di Berlino, oltre ad alcuni aggiornamenti del software, tra cui una funzione di automazione chiamata Mimic Presence.

La funzione, come suggerisce il nome, farà sembrare automaticamente che qualcuno sia in casa quando viene accesa, invece di dover impostare vari schemi e routine per l'accensione quando si è fuori casa.

La funzione Mimic Presence richiede la selezione di stanze e luci specifiche al momento dell'impostazione, nonché di Scene se lo si desidera, e poi farà tutto il resto automaticamente, con l'accensione e lo spegnimento delle luci nelle varie stanze durante il periodo di assenza.

Si può scegliere se far accendere o spegnere le luci in modo continuo durante il giorno o solo quando è buio. Se sono state impostate altre automazioni, la funzione Mimic Presence funzionerà anche con quelle. Se questa funzione fosse esistita nel 1990, Kevin McCallister avrebbe risparmiato molto tempo ed energia.

Oltre alla funzione Mimic Presence, Philips Hue ha annunciato anche la fusione dell'app Hue Sync nell'app principale Philips Hue, di cui saranno entusiasti tutti coloro che possiedono la striscia Philips Hue Play Gradient. Gli utenti potranno controllare la loro Play Gradient Strip dalla scheda Sync dell'app quando la funzione verrà lanciata nel quarto trimestre.

La funzione Mimic Presence arriverà a settembre come aggiornamento software, anche se non è ancora stata fornita una tempistica specifica.

Scritto da Britta O'Boyle.