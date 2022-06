Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Signify ha annunciato l'imminente arrivo di diversi nuovi prodotti e funzioni nella gamma Philips Hue.

Tra le novità più importanti, un paio di novità per il marchio di illuminazione intelligente: una lampada da tavolo portatile e un sistema di illuminazione a binario completamente personalizzabile.

La lampada da tavolo Philips Hue Go è progettata per essere posizionata e spostata ovunque, in ambienti interni ed esterni, è dotata di un'impugnatura in silicone e offre fino a 48 ore di autonomia tra una carica e l'altra.

È inoltre dotata di una base di ricarica e può essere utilizzata per creare diverse atmosfere di illuminazione preimpostate, semplicemente utilizzando il pulsante della lampada.

Sarà disponibile dalla fine dell'estate nel Regno Unito, al prezzo di 129,99 sterline.

Il sistema di illuminazione a binario Philips Hue Perifo è una nuova linea del marchio. È composto da singoli binari che si incastrano tra loro per formare un binario componibile che può essere montato a soffitto o a parete. È quindi possibile incastrare le luci intelligenti nel binario predisposto, per posizionarle come si desidera, che si tratti di faretti, pendenti, barre luminose o tubi luminosi.

Il binario ha un prezzo di partenza di 44,99 euro, l'alimentatore è disponibile a 84,99 euro e le luci supportate da Perifo vanno da 99,99 a 259,99 euro. Il sistema uscirà alla fine dell'estate.

Per accompagnare questi prodotti e le lampadine e i sistemi di illuminazione Philips Hue esistenti, è disponibile da subito un nuovo interruttore Hue Tap al prezzo di 44,99 euro. È dotato di quattro pulsanti per controllare fino a tre stanze o zone della casa. È disponibile una funzione di controllo dell'oscuramento: la velocità con cui si ruota la manopola regola rispettivamente l'illuminazione,

Sono inoltre disponibili altre due lampade Hue Signe (non portatili) in rovere: una per il tavolo e una per il pavimento. Mentre l'app Philips Hue si arricchisce di un nuovo stile di risveglio Sunrise.

Si passa dalla luce blu a quella arancione per svegliarsi con calma al mattino.

Infine, l'app Hue è ora dotata di una modalità demo che consente ai potenziali clienti di provare alcune delle sue funzioni prima di aggiungere una soluzione Hue alla propria casa.

Scritto da Rik Henderson.