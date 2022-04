Nanoleaf ora funziona anche con la tua scrivania Secretlab

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se sei un giocatore e un fan dei prodotti di illuminazione Nanoleaf, allora è probabile che tu ami un po' di illuminazione RGB diffusa nel tuo spazio di gioco.

Abbiamo già parlato dell'aggiunta di un'illuminazione RGB controllabile e interessante alla tua area di gioco, ma ora Secretlab e Nanoleaf si sono uniti per aumentare ancora di più la tua immersione.

Le aziende hanno annunciato la striscia LED diffusa MAGRGB. Si tratta di un kit che include 123 LED RGB indirizzabili individualmente confezionati in un alloggiamento diffuso per un'illuminazione uniforme sulla tua scrivania.

MAGRGB fa parte di un ecosistema magnetico modulare in continua espansione costruito intorno al Secretlab MAGNUS Metal Desk. Con una base magnetica incorporata, questo kit di illuminazione può essere agganciato e integrato senza soluzione di continuità con la scrivania per aggiornarla. Questo è l'ideale se si desidera aggiungere alla vostra immersione o per aggiungere un po' di sottoilluminazione nifty alla vostra scrivania da gioco.

La striscia di illuminazione MAGRGB dispone di quattro preset di illuminazione unici, ma ha anche più di 16 milioni di opzioni di colori vibranti e può essere perfettamente integrata con il sistema di illuminazione Nanoleaf. Proprio così, MAGRGB funzionerà con i vari prodotti di illuminazione di Nanoleaf, compresi i pannelli luminosi Shapes, le barre luminose Lines e la Bulb & Lightstrip Essential.

Ciò significa che è possibile sincronizzare l'illuminazione dei pannelli e della scrivania e persino utilizzare scene di luce personalizzate per una migliore immersione nel gioco.

Le luci sono anche controllabili, con orari impostati tramite l'app Apple Home o Google Home App. Vai su Secretlab per saperne di più.

Scritto da Adrian Willings.