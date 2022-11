Google corregge la terribile velocità di Nest Wifi Pro per alcune persone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google dichiara di aver risolto un problema che vedeva alcuni utenti del Nest Wifi Pro lamentarsi di una terribile velocità di download e conferma un altro bug dei test di velocità.

Il problema della velocità di download è stato notato quasi immediatamente da chiunque utilizzasse il Nest Wifi Pro di Google con un sistema PPPoE, in particolare in alcune zone d'Europa. Queste persone hanno segnalato velocità di download molto inferiori a quelle che si sarebbero aspettate considerando la loro connessione in fibra e le capacità del Nest Wifi Pro stesso.

Secondo Google, questo problema dovrebbe ora essere risolto. Il nuovo aggiornamento include anche "miglioramenti generali della stabilità e delle prestazioni", il che è quanto di più vago possa esistere. Ma a chi non piace un miglioramento della stabilità o delle prestazioni ogni tanto?

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

È interessante notare che Google afferma anche che i risultati dei test di velocità potrebbero non essere stati corretti in ogni caso, con coloro le cui connessioni sono più veloci di 500 Mbps probabilmente colpite. L'azienda afferma che, mentre il test di velocità integrato nel Nest Wifi Pro potrebbe ancora riportare un risultato incerto, il throughput nel mondo reale non ne risente. La soluzione? "Utilizzare un'applicazione alternativa per i test di velocità dal telefono o dal computer", spiega Google.

La nuova mini centrale elettrica portatile RIVER di EcoFlow è perfetta per i viaggi Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 È una boccata daria fresca se vuoi essere sicuro di avere il potere ovunque tu vada.

Oltre a tutto ciò, Google afferma di aver risolto un problema relativo al supporto di Thread Border Router e di aver applicato altre correzioni non specificate alla connettività.

Se avete avuto problemi con la velocità del vostro Nest Wifi Pro e disponete di una fibra superveloce, potrebbe essere il momento giusto per assicurarvi di utilizzare l'ultima versione del software del sistema.

Scritto da Oliver Haslam.