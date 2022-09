Google lancerà nuovi dispositivi Nest in occasione dell'evento Pixel 7

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mentre tutti gli occhi saranno puntati sulla serie di telefoni di punta di Google in occasione dell'evento di lancio dei Pixel 7 che si terrà a ottobre, Google ha dichiarato che i telefoni non saranno gli unici prodotti che verranno svelati in occasione dell'annuncio.

Nella sua pagina segnaposto che annuncia l'evento, l'azienda afferma che presenterà anche "gli ultimi dispositivi per la casa intelligente di Nest".

Dato l'uso della parola "presentare", possiamo presumere con relativa sicurezza che si tratterà di hardware nuovo, non ancora annunciato, e non solo di un aggiornamento dei prodotti più recenti.

Per quanto riguarda i nuovi dispositivi Nest, non siamo sicuri. 9to5Google, che ha individuato questa frase e l'ha riportata, suggerisce che potrebbe trattarsi di alcuni prodotti diversi.

Ciò potrebbe significare che vedremo un campanello Nest cablato di seconda generazione, così come un sistema mesh/router Wi-Fi 6E compatibile con Nest. Oltre al marchio Nest, si ipotizza anche l'arrivo di un nuovo e più economico dongle per lo streaming televisivo Chromecast HD.

Dato che il Wi-Fi 6E è la novità nel campo della connettività wireless per la casa, è una scommessa sicura per Google aggiungere questa connettività a prova di futuro alla casa.

Il sistema mesh Eero di Amazon lo offre già, e abbiamo visto diversi produttori di smartphone e laptop come Huawei e Samsung iniziare a implementare il supporto per questa banda Wi-Fi a 6GHz nei loro dispositivi mobili.

Finora, tuttavia, è stata applicata una sorta di tassa sul Wi-Fi 6E, per cui se dovesse essere lanciato, non ci sorprenderebbe vedere il sistema Nest Wifi diventare un po' più costoso.

