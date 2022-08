Il nuovo Nest Wifi con supporto Wi-Fi 6E è stato avvistato nell'elenco della FCC

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un nuovo Nest Wifi potrebbe essere in arrivo dopo che un dispositivo di Google che supporta l'ultimo standard Wi-Fi 6E è stato individuato in un elenco della FCC.

I prodotti appaiono sul sito web della Federal Communications Commission dopo che le loro tecnologie di connettività wireless sono state approvate per l'uso negli Stati Uniti. Di solito questo li porta ad essere annunciati subito dopo.

Questo particolare documento di Google non menziona il suo sistema di rete mesh per nome, ma ci sono indicatori che suggeriscono che si tratta del soggetto. Per cominciare, elenca il supporto di più frequenze a 6GHz, la stessa raccolta specificata nel più recente standard Wi-Fi 6E.

Dispone inoltre di sei antenne, una caratteristica più comune in un dispositivo di tipo router che in un telefono, ad esempio. Sono incluse 2 antenne dual-band 2,4GHz / 5GHz, 2 antenne Wi-Fi Diversity 5GHz e 2 antenne dual-band 2,4GHz / 6GHz.

Ci sono altre note minori nei rapporti di prova e la cosa più importante è che tutto questo è stato presentato da Google. Tutto ciò si aggiunge alle voci già esistenti secondo le quali è in arrivo un aggiornamento del Nest Wifi 2022.

Non sappiamo se porterà nuove funzioni aggiuntive o se sarà semplicemente una versione più veloce e stabile del dispositivo di rete mesh. Considerando la tempistica dell'annuncio, dubitiamo di avere molto tempo per scoprirlo.

Scritto da Rik Henderson.