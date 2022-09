Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono stati annunciati molti prodotti durante la fiera dell'elettronica di consumo IFA di Berlino questa settimana, ma pochi hanno suscitato l'interesse di LG come l'estensione dei suoi dispositivi per la pulizia degli indumenti Styler.

Infatti, gli LG Styler ShoeCase e ShoeCare sono stati progettati appositamente per mantenere e rinfrescare le scarpe da ginnastica.

Ma funzionano anche con altre scarpe. Tuttavia, considerando la crescente tendenza a collezionare scarpe da ginnastica, sembra che LG si rivolga direttamente a questo mercato. E perché no?

La ShoeCase, in particolare, è fatta per esporre il vostro paio preferito di Yeezy, ad esempio. Si tratta di una scatola ampiamente trasparente che si adatta a un singolo paio di scarpe.

Protegge dai raggi UV, che possono scolorire le preziose scarpe da ginnastica, e dispone di un piatto rotante a 360 gradi per mostrare il contenuto. C'è anche una luce per una buona misura.

Lo Styler Shoecase è anche modulare e consente di impilare più unità per ottenere una presentazione in stile armadio.

È possibile aggiungere anche un LG Styler ShoeCare. È dotato dello stesso tipo di tecnologia di pulizia presente nel dispositivo Styler principale lanciato un paio di anni fa. Inserendo le scarpe sporche all'interno del dispositivo, queste possono essere completamente rinfrescate in circa 37 minuti, rimuovendo gli odori o asciugando facilmente le scarpe bagnate.

Purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere lo Styler ShoeCare in azione quando lo abbiamo visto all'IFA, né di annusare le scarpe al suo interno, per fortuna. Tuttavia, il design è gradevole e possiamo certamente capire l'utilità di questo prodotto.

Poiché può pulire tre paia di scarpe alla volta, potrebbe essere utile per l'uso familiare.

L'LG Styler ShoeCase, invece, è piuttosto folle, forse inopportuno vista l'attuale crisi del costo della vita, ma anche geniale per ragioni che non riusciamo a definire.

Abbiamo sicuramente un paio di Adidas Trimm Trab che sarebbero perfette da portare in giro.

Scritto da Rik Henderson.