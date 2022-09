Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si può sempre contare su LG per ravvivare una fiera IFA altrimenti piuttosto banale. In passato ha presentato alcuni prodotti fuori dagli schemi e, con il frigorifero MoodUp, ha letteralmente ravvivato l'evento del 2022.

Quando è aperto, è un frigorifero di grandi dimensioni, per lo più in stile americano convenzionale, con molto spazio per alimenti refrigerati e congelati. Ma quando è chiuso e collegato a un'app intelligente, diventa qualcosa di molto diverso.

All'IFA di quest'anno si è parlato molto di design modulare, con l'idea che la possibilità di cambiare l'aspetto superficiale di un dispositivo possa allungarne la vita. O, almeno, per quanto tempo si vuole che rimanga nell'angolo di una stanza.

Il MoodUp fa un ulteriore passo avanti. Tre delle sue porte sono dotate di pannelli LED individuali che possono cambiare colore in base all'arredamento o, semplicemente, all'umore. Sono disponibili 22 opzioni di colore per la parte superiore del frigorifero e 19 per il congelatore.

Inoltre, è in grado di lampeggiare e cambiare tonalità come in una discoteca. Sì, potete davvero portare la festa in cucina.

Inoltre, è dotato di un altoparlante Bluetooth integrato e, oltre a riprodurre i propri brani in streaming, sono disponibili 69 canzoni curate.

Certo, si tratta di un'idea un po' fantasiosa, ma dalla nostra breve dimostrazione a Berlino ci siamo subito innamorati dell'idea. È anche ben implementato, con le opzioni di colore che aggiungono un senso di estro e divertimento a qualcosa di tradizionalmente solo funzionale.

Come gli altri frigoriferi intelligenti LG, anche il MoodUp è dotato di una porta Instaview, che consente di vedere gli alimenti conservati nella parte destra del mobile superiore. Funziona anche con il sistema di spillatura che accende la luce senza dover aprire la porta stessa.

Tuttavia, non è questo il punto di forza di questo frigorifero divertente e simpatico. Al momento non sappiamo quanto costerà o quando sarà disponibile per l'acquisto, ma siamo certamente felici che esista.

Scritto da Rik Henderson. Modifica di Britta O'Boyle.