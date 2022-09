Il frigorifero LG MoodUp ha porte a LED che cambiano colore e riproduce musica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ha fatto alcuni grandi annunci alla fiera tecnologica IFA di Berlino, tra cui una custodia per scarpe Styler e ShoeCare per le vostre scarpe da ginnastica in edizione limitata, e un frigorifero a LED che cambia colore e riproduce musica.

Il frigorifero MoodUp non solo è dotato della tecnologia intelligente dell'azienda per una migliore freschezza degli alimenti, ma ha anche pannelli dello sportello a LED con una gamma di opzioni di colore e un altoparlante incorporato per riprodurre i brani preferiti.

Utilizzando l'app ThinQ di LG, è possibile scegliere tra 22 colori per il pannello superiore della porta del frigorifero MoodUp e 19 colori per il pannello inferiore.

È inoltre possibile personalizzare l'aspetto del pannello e rinfrescare l'atmosfera applicando vari temi. Questi si presentano sotto forma di Season, Place, Mood e Pop, con Season che riproduce i diversi periodi dell'anno, come ci si aspetterebbe, e Mood che riproduce una sensazione di benessere utilizzando colori morbidi e rilassanti, secondo LG.

L'altoparlante Bluetooth integrato riproduce la musica scelta da un telefono, tablet o computer portatile collegato e i pannelli LED possono cambiare colore in sincronia con la musica, se lo si desidera. Se non volete che il vostro frigorifero assomigli a una discoteca, potete spegnere i pannelli LED e scegliere tra le finiture Lux Gray o Lux White.

Il frigorifero LG MoodUp è inoltre dotato del chip On-Device AI dell'azienda per gli elettrodomestici intelligenti, che integra l'intelligenza artificiale e offre funzioni quali il riconoscimento vocale e la connettività Wi-Fi e Bluetooth.

I prezzi e la disponibilità del frigorifero LG MoodUp non sono ancora stati annunciati.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Scritto da Britta O'Boyle.