(Pocket-lint) - LG ha presentato le Styler ShoeCase e ShoeCare alla fiera tecnologica IFA di Berlino e sono esattamente ciò che il medico ha ordinato per le vostre scarpe da ginnastica in edizione limitata.

Avete un paio di Ben & Jerry Nike SB Chunky Dunky? Bene, la custodia LG Styler ShoeCase farà in modo che siano conservate in un ambiente ottimale. Destinata agli "sneakerhead", la LG Styler ShoeCase è dotata di pannelli trasparenti che consentono di esporre le scarpe da ginnastica più rare in una soluzione poco ingombrante. Il design modulare consente di impilare fino a quattro custodie una sull'altra.

LG afferma che la custodia protegge anche dall'umidità e dai raggi UV che scoloriscono i tessuti. Inoltre, è dotata di un piatto girevole a 360 gradi, per garantire che ogni elemento di ogni paio di scarpe da ginnastica abbia il tempo di brillare.

Il sistema LG Styler ShoeCare, invece, utilizza la tecnologia TrueSteam dell'azienda per rinfrescare le scarpe e, a seconda del tessuto della scarpa, è possibile scegliere tra 10 percorsi che assorbono l'umidità e aiutano a rimuovere gli odori.

Si dice che il sistema ShoeCare sia in grado di rinfrescare fino a quattro paia di scarpe in 37 minuti con un ciclo standard, operando a 35dB. È anche possibile rinfrescare contemporaneamente due paia di scarpe con esigenze di cura di tessuti diversi e c'è un ugello Moving regolabile in altezza per asciugare l'interno delle scarpe.

LG Styler ShoeCase e ShoeCare sono compatibili con l'app LG ThinQ per poterli controllare e monitorare a distanza. Non si conoscono ancora i prezzi e la disponibilità.

Scritto da Britta O'Boyle.