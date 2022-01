Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG ha presentato una coppia di lavatrice e asciugatrice al CES 2022 che presenta la tecnologia Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD) dell'azienda, la tecnologia del vapore e una serie di funzioni per rendere il bucato più intelligente e, osiamo dirlo, molto più divertente.

Il WashTower ha una lavatrice nella parte inferiore e un'asciugatrice nella parte superiore, con la lavatrice in grado di rilevare le dimensioni del carico, il tipo di tessuto e quanto sono sporchi i vestiti, selezionando automaticamente la giusta quantità di detersivo e regolando il ciclo di conseguenza.

La lavatrice dispone anche della tecnologia a vapore, mentre una funzione Smart Pairing invia informazioni dalla lavatrice all'asciugatrice, consigliando il ciclo di asciugatura ottimale.

L'asciugatrice è la prima dell'azienda a offrire la sua tecnologia AI DD, che aggiunge un controllo preciso del movimento e seleziona automaticamente le migliori impostazioni per la cura del tessuto e tempi di asciugatura più rapidi. La tecnologia AI imparerà la tua routine di bucato, mentre un sensore a infrarossi misura la temperatura dei vestiti nell'asciugatrice e regola le impostazioni per garantire un'asciugatura uniforme.

Il sistema di sicurezza domestica X-Sense è il regalo di Natale perfetto per la sicurezza della tua famiglia Di Pocket-lint International Promotion · 6 gennaio 2022

LG WashTower ha un design senza condotto per risparmiare spazio e richiedere meno spazio con la parete posteriore ed è dotato di porte in vetro colorato nero, elementi decorativi cromati e una finitura in acciaio nero. C'è un pannello di controllo centrale moderno e minimale e l'asciugatrice utilizza la tecnologia a doppia pompa di calore per risparmiare energia.

LG non ha ancora dettagli sui prezzi o sulla disponibilità, ma questo è sicuramente un modo per rendere il bucato meno un lavoro ingrato.