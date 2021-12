Il forno e il microonde intelligenti di LG per il 2022 presenteranno le ricette ThinQ

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con i suoi nuovi modelli 2022 di elettrodomestici da cucina, LG spera di rendere ancora più facile il tuo tempo in cucina. La gamma LG InstaView Double Oven e il forno a microonde over-the-range sono impostati per presentare non solo tecnologie di cottura avanzate, ma anche un'utile integrazione con il servizio LG ThinQ Recipe.

Questo servizio è impostato per offrire un'esperienza utente completa e conveniente che rende più facile trovare ricette, pianificare i pasti e cucinare con facilità. Ciò include l'accesso a oltre 10.000 ricette acquistabili con un clic in cui è possibile trovare una ricetta e acquistare gli ingredienti direttamente nell'app di accompagnamento tramite Walmart o Amazon Fresh .

Gli stessi dispositivi di cottura offrono anche molte tecnologie interessanti. La gamma Double Oven, ad esempio, è dotata della tecnologia InstaView dell'azienda, il che significa che puoi vedere cosa sta succedendo all'interno del forno con un doppio tocco sul vetro. Le luci interne poi si accenderanno e ti daranno una visione dei tuoi cibi in cottura senza la necessità di aprire la porta e lasciar fuoriuscire il calore.

Il forno 2022 dispone anche della tecnologia ProBake Convection che utilizza un controllo intelligente e preciso della temperatura e del flusso d'aria per cuocere il cibo in modo completo e rapido. Aggiungete a ciò le modalità Air Fry e Air Sous Vide che offrono la possibilità di friggere il cibo senza la necessità di quantità eccessive di olio e creare con facilità piatti teneri e succosi.

Nel frattempo, il forno a microonde LG Over-the-Range ha la tecnologia Steam Cook progettata per aiutare a cucinare cibi più succosi e più sani. Oltre a un sistema di ventilazione che promette di ridurre gli odori persistenti in cucina.

Si prevede che verranno mostrati di più su questi modelli alla mostra virtuale del CES di LG il 5 gennaio.