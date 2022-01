Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lenovo ha utilizzato CES 2022 per rivelare un prodotto aggiuntivo nella sua gamma di orologi intelligenti connessi: il Lenovo Smart Clock Essential With Alexa Built-In.

Era tra la metà e la fine del 2020 quando Lenovo ha rivelato il precedente Smart Clock Essential , che utilizza Google Assistant come assistente di controllo vocale. La versione 2022 riguarda invece Amazon Alexa, aggiungendo più scelta al mercato per soddisfare le varie preferenze.

Altrimenti, proprio come abbiamo sempre detto di questa serie, lo Smart Clock Essential è uno di quelli che " fa quello che dice sui prodotti in latta". È un orologio digitale che utilizza Alexa per trasformarlo in un altoparlante intelligente che indica il tempo.

L' originale Lenovo Smart Clock, rilasciato nel 2019 , era un dispositivo basato su touchscreen. L'Essential rimuove quella capacità del touchscreen, riportando le cose all'essenziale, motivo per cui il controllo vocale ha ancora più senso in questo particolare prodotto.

È, in un certo senso, un "orologio vivavoce", che unisce le funzionalità che ci si aspetterebbe da un orologio da comodino o da cucina - ora, data, sveglia - con funzioni vocali intelligenti, come poter comandare ascoltando la radio o avere il tempo annunciato in modo udibile. C'è un altoparlante 3W integrato con due radiatori passivi per aumentare l'uscita del suono.

Mantenere il nome "Essential" è un prezzo essenziale: la versione Alexa di questo orologio intelligente sarà venduta al dettaglio per $ 59 quando sarà in vendita a gennaio. È disponibile nelle finiture del tessuto Clay Red (nella foto) o Misty Blue. Davvero molto bello.

