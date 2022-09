iRobot Roomba Combo J7+ può passare l'aspirapolvere e lo straccio contemporaneamente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - iRobot ha presentato il suo ultimo aspirapolvere robot Roomba, il Roomba Combo J7+, che compie un gradito passo avanti grazie alla capacità di aspirare e pulire contemporaneamente, senza dover passare manualmente.

Il suo sistema di pulizia è collegato a un braccio meccanico che può oscillare verso l'alto e allontanarsi dal pavimento, rimanendo al di sopra dell'aspirapolvere quando non è in uso, il che significa che non lascerà macchie di umidità sui tappeti o sulle moquette che incontrerà.

L'aspirapolvere è, senza dubbio, una versione aggiornata del Roomba J7+, già in commercio, e include anche alcuni aggiornamenti del sistema operativo, Roomba OS, che possono essere aggiunti nel tempo grazie agli aggiornamenti dal cloud che Roomba può distribuire.

Molti aspirapolvere robot al giorno d'oggi hanno funzioni di pulizia integrate, ma nella maggior parte dei casi è necessario che il proprietario le attivi manualmente sostituendo una parte o che l'aspirapolvere torni alla sua stazione base per cambiare modalità prima di andare a pulire i pavimenti duri.

Un aspirapolvere in grado di effettuare questo cambio al volo ci porta un passo avanti verso la soluzione all-in-one che molti sognano quando acquistano un aspirapolvere robot, quindi sarà interessante vedere se i concorrenti come Roborock riusciranno a raggiungere questa funzione in tempi particolarmente brevi.

Il Roomba Combo J7+ sarà lanciato in Europa e negli Stati Uniti il 4 ottobre 2022, a partire da 1.099 dollari, con prezzi europei non ancora annunciati.

